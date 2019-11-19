Son Dakika › Güncel › Dananın saldırısına uğrayan öğretmen yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
Dananın saldırısına uğrayan öğretmen yaşam mücadelesini kaybetti
7 saat önce
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde beslediği dananın saldırısına uğrayan öğretmen hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:10 Kaynak: AA
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde beslediği dananın saldırısına uğrayan öğretmen hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yenipazar Merkez Ortaokulunda öğretmenlik yapan Reşat Aslım (53), 16 Kasım'da beslediği dananın saldırısına uğradı.
Boynuz darbeleriyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Aslım, sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki tedavisinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Aslım, 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Beslediği boğasının saldırısına uğrayan öğretmen, feci şekilde can verdi Türkiye, hamsiden iki ayda 1,9 milyon dolar kazandı ZEYTİNBURNU'NDAKİ SİLAHLI ÇATIŞMA KAMERADA AK Parti'de 7. istifa! Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız görevi bıraktığını açıkladı