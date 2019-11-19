Son Dakika Haberleri: Dananın saldırısına uğrayan öğretmen yaşam mücadelesini kaybetti
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Dananın saldırısına uğrayan öğretmen yaşam mücadelesini kaybetti

7 saat önce

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde beslediği dananın saldırısına uğrayan öğretmen hayatını kaybetti.

Dananın saldırısına uğrayan öğretmen yaşam mücadelesini kaybetti, System.String[]

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde beslediği dananın saldırısına uğrayan öğretmen hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yenipazar Merkez Ortaokulunda öğretmenlik yapan Reşat Aslım (53), 16 Kasım'da beslediği dananın saldırısına uğradı.

Boynuz darbeleriyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Aslım, sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki tedavisinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Aslım, 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:10 Kaynak: AA
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