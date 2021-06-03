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Danimarka'da sığınmacıların yurt dışındaki kamplarda kabul edilmesine onay - Son Dakika

Danimarka'da sığınmacıların yurt dışındaki kamplarda kabul edilmesine onay

03.06.2021 17:22
Danimarka'da sığınmacıların yurt dışındaki kamplarda kabul edilmesine onay, System.String[]

Danimarka Parlamentosu, sığınmacıların yurt dışında inşa edilen kamplarda kabul edilmesini içeren yasayı onayladı.

Danimarka Parlamentosu, sığınmacıların yurt dışında inşa edilen kamplarda kabul edilmesini içeren yasayı onayladı. Avrupa Komisyonu Sözcüsü Adalbert Jahnz ise yasanın mevcut Avrupa Birliği (AB) kurallarına aykırı olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz Nisan ayında Suriyeli göçmenlerin geçici oturma izinlerinin iptal edilmeye başlandığı Danimarka'da tartışmalı bir karar daha alındı. Danimarka Parlamentosu, Sosyal Demokrat Parti'nin sunduğu "sığınmacıların Avrupa dışında inşa edilen kamplarda kabul edilmesini" öngören yasa tasarısını görüştü. Yapılan oylamada yasa tasarısı 24'e karşı 70 oyla kabul edildi. Son 10 yılda uyguladığı katı göçmen politikalarıyla gündeme gelen Danimarka hükümeti yasaya göre sığınma talebinde bulunanları, durumları netleşene kadar yurt dışındaki sığınmacı kamplarında tutacak ve başvurusu kabul edilmeyenler de bu kamplara gönderilecek.

Hükümet Sözcüsü Rasmus Stoklund yaptığı açıklamada, "Danimarka'ya sığınma başvurusunda bulunursanız, Avrupa dışındaki bir ülkeye geri gönderileceğinizi biliyorsunuz. Böylece insanların Danimarka'ya sığınma talebinden vazgeçeceklerini umuyoruz" diye konuştu.

AB ve BM'den tepki

Danimarka'da kabul edilen yasaya Avrupa Komisyonu'ndan tepki gecikmedi. Komisyon Sözcüsü Adalbert Jahnz yaptığı açıklamada, "Sığınma taleplerinin dışarıdan işlenmesi, hem sığınma prosedürlerini hem de sığınmacıların korunması hakkında temel soruları gündeme getiriyor" dedi. Jahnz, yasanın mevcut Avrupa Birliği (AB) kurallarına aykırı olduğunu vurgulayarak, "Bu, mevcut AB hukuku altında ya da göç ve sığınmaya yönelik yeni teklifler içeren anlaşma uyarınca mümkün değil" dedi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Komiser Yardımcısı Gillian Triggs de, "Bu tür uygulamalar güvenlik ve korunma arayanların haklarını baltalıyor, onları cezalandırıyor ve hayatlarını riske atabiliyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Danimarka, Suriyeli göçmenlere oturma izni vermeyen ilk Avrupa ülkesi olmuştu. Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, Nisan ayında Suriyeli sığınmacıların oturma izinlerinin iptal edilmesine yönelik yaptığı açıklamada, "Suriye'nin birçok yerinde hala iç savaş sürüyor, ancak ülkenin durumun farklı olduğu bazı kısımları var" ifadelerini kullanmıştı. Danimarkalı yetkililer, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Af Örgütü'nün çağrılarına rağmen Suriye'nin başkenti Şam'ın "geri dönmek için güvenli bir bölge" olduğuna inanıyor. - KOPENHAG

Avrupa Birliği, Danimarka, Suriyeli, Mülteci, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Danimarka'da sığınmacıların yurt dışındaki kamplarda kabul edilmesine onay - Son Dakika


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