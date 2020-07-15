Darbe girişimi davalarında 4 bin 130 sanık hakkında hapis cezasına hükmedildi - Son Dakika

Darbe girişimi davalarında 4 bin 130 sanık hakkında hapis cezasına hükmedildi

Fetö'nün darbe girişimine yönelik açılan 289 davadan 275'i karara bağlandı, 14'ünde ise yargılamalar sürüyor.

Fetö'nün darbe girişimine yönelik açılan 289 davadan 275'i karara bağlandı, 14'ünde ise yargılamalar sürüyor. Tamamlanan davalarda 2 bin 532'si ömür boyu olmak üzere 4 bin 130 sanık hakkında hapis cezasına hükmedildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından 100 binin üzerinde soruşturma yürütüldü. Açılan 289 davadan bugüne kadar 275'i karara bağlandı.Sona eren davalarda, 2 bin 532'si ömür boyu olmak üzere 4 bin 130 sanık hakkında mahkumiyete hükmedildi.

Yargılamaları tamamlanan davalarda 1315 sanık ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı. Sanıklardan 17'si 141 kez, 1'i 140 kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı. Tamamlanan davalarda 2 bin 692 sanığın da beraatini kararlaştırdı.

Darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 142 sanıklı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor. Bu davada Eski tuğgeneraller Adem Boduroğlu ve Ali Rıza Çağlar'ın da bulunduğu 94 sanığın "Anayasayı ihlal"den ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.

Yargılaması sürenler arasında, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayının eylemlerine ilişkin 512 sanıklı davada yer alıyor. Bu davada da savcılık mütalaasında, 90 sanık için "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs"ten birer, 2 sanığın bu suçla birlikte "cumhurbaşkanına suikast" suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.

Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davanın görülmesine de Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürüyor.

Savcı mütaalasında darbe girişimini Akıncı Üssü'nde sivillerle yöneten 16 asker için 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Gölbaşı'ndaki Polis Havacılık Dairesi Başkanlığı TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekat Başkanlığını bombalayan pilotlar hakkında da 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresini, Polis Özel Harekat Başkanlığı ve Emniyet Havacılık Başkanlığını bombalayarak vatandaşlarımızı şehit eden darbecilere ilişkin de 8 ila 45'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezası isteniyor.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 14:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Darbe girişimi davalarında 4 bin 130 sanık hakkında hapis cezasına hükmedildi - Son Dakika
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