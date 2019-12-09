Darende'de Hijyen eğitimi verildi

Malatya'nın Darende ilçesinde, gıda ve su sektöründe çalışanlar için hijyen eğitimi verildi.



Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından verilen kursa, 27 kursiyer katıldı. 8 saatlik kurs sonucunda kursiyerlere sertifikaları Kaymakam Malik Çalışır tarafından verdi.



Dr. Ferhat Uzun tarafından verilen kursta, eğitimde gıda ve su sektöründeki bulaşıcı hastalıklar, bulaşma yolları, enfeksiyon ve sık görülen hastalıklar, ağız yolu ile bulaşan mikroplar ile hava yolu ile bulaşan hastalıklardan nasıl korunulacağı anlatıldı.



Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Durukan ise, "Halk Eğitim Merkezimize yapılan başvuruları değerlendirdik. Hijyen eğitimi yönetmenliğine göre iş yerlerinde gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme alanında faaliyet gösteren işletmelerde çalışanların hijyen eğitimi almaları gerekmektedir. 27 kursiyerimiz eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldılar" dedi.



İlçe Kaymakamı Malik Çalışır, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, "Medeniyet seviyesine ulaşmak istiyorsak sağlığa ve temizliğe dikkat etmeliyiz. İster dışarıda yumurta satan, isterse bir kurumu işleten olsun yaptığımız işte en iyisi nasıl oluruz bu soruyu sürekli kendi kendimize sormalıyız. Bu sorunun gereğini yerine getirmeliyiz. Eğer bunu uygularsak meslekte diğer çalışanlarla aramızda büyük farklar oluştuğunu görürüz. Temizlik konusunda da ben en iyisi nasıl olurum diye düşünüp cevap arayıp cevabı da kendi mesleğimizde uyguladığımız zaman o zaman siz hangi işi yaparsanız yapın o yaptığınız işte aranan kişi ve taktir edilen kişiler haline gelirsiniz" ifadelerini kullandı. - MALATYA