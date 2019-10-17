Darende'de kız öğrencilerin yurt problemi çözüldü

Malatya'nın Darende İlçesi Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören kız öğrencilerin yurt ve barınma sorununun, Derende Bekir ılıcak Meslek Yüksekokulu'nu da yaptıran Rönesans Eğitim Vakfı tarafından çözüme kavuşturulduğu bildirildi.



Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, beraberinde üniversite yöneticileri ile birlikte Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret ederek, buradaki akademik ve idari personeller ile öğrencilerle bir araya geldi. Laboratuvarlarda inceleme yapan Rektör Prof. Dr. Karabulut, sınıflara da girerek öğrencilerle sohbet etti, sorun ve taleplerini dinledi. Öğrencilerin çok çalışması ve bulundukları yerin kıymetini bilmesi konusunda tavziyelerde bulunan Karabulut, öğrencilerin her zaman yanında olduklarını ifade etti. Rektör Prof. Dr. Karabulut, "Mutlu olun, derslerinizde iyi olun, yatakhane ve millete hayırlı birer evlat olun" dedi.



Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören kız öğrencilerin yurt ve barınma sorununu Derende Bekir ılıcak Meslek Yüksekokulu'nu da yaptırarak çözüme kavuşturan Rönesans Eğitim Vakfına ve Ilıcak ailesine teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Karabulut, "Rönesans Eğitim Vakfı'mızın katkıları ile kısa sürede kız öğrencilerimiz için yurt binası yapılarak hizmete girdi. Şuanda Darende ilçemizde 105 kız öğrencimizi toplam kapasitesi 142 olan yurtta kalıyor. Darende ilçemiz için çok önemli bir hizmet gerçekleşti. Rönesans Eğitim Vakfı erkek ve kız öğrencilerimiz için ayrıca yeni bir yurt binası yapacaklar. Darende ilçemizdeki kız öğrencilerimiz yurt sorunu çözüldüğü için okullarına ve eğitimlerine devam ediyorlar. Bu Darende ilçesine büyük bir destek ve katkıdır. Burada bir kez daha ılıcak ailesine teşekkür ediyorum. Şuanda 105 kız öğrencim Rönesans Eğitim Vakfı'nın ve hayırsever Ilıcak ailesinin sayesinde okullarına mutlu ve huzurlu bir şekilde devam ediyorlar" dedi. - MALATYA