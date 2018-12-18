Son Dakika Haberleri: Darende'de Typ Kuraları Çekildi

Darende'de Typ Kuraları Çekildi

2 saat önce

Darende'de İŞKUR tarafından yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında belediyede istihdam edilecek 40 işçi kurayla belirlendi.

Darende'de Typ Kuraları Çekildi, System.String[]
Darende'de İŞKUR tarafından yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında belediyede istihdam edilecek 40 işçi kurayla belirlendi.

Darende Öğretmenevi'nde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde, başvuruda bulunan 248 kişi arasından istihdam edilecek 40 kişi belirlendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, TYP çerçevesinde çalışacak personel için noter huzurunda kura çekilişi yapıldığı belirtilerek, "Kısmeti, nasibi olanlar seçilmiş oldu. Bu kişiler 6 ay süreyle memleketine hizmet edecektir." ifadeleri kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:52 Kaynak: AA

İŞKUR, Darende, Güncel
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