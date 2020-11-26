Darende'ye MASKİ ve itfaiye binası yapılacak - Son Dakika

Darende'ye MASKİ ve itfaiye binası yapılacak
26.11.2020 14:55
Malatya Büyükşehir Belediyesi, Darende ilçesinde, önceki yıllarda Şehirlerarası Otobüs Terminali için kamulaştırılarak projesi hazırlanan alana Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ve Darende İtfaiye Şefliğini tek çatı altında toplayacak prefabrik işletme yapacak.
Malatya Büyükşehir Belediyesi, Darende ilçesinde, önceki yıllarda Şehirlerarası Otobüs Terminali için kamulaştırılarak projesi hazırlanan alana Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ve Darende İtfaiye Şefliğini tek çatı altında toplayacak prefabrik işletme yapacak.
Sungur Mahallesi'ndeki 2 bin 900 metrekarelik belediyeye ait alan, bedelsiz olarak 10 yıllığına MASKİ'ye devredildi.
Farklı merkez ve işletme binalarında hizmet veren itfaiye ve MASKİ ekiplerinin tek merkezde toplanması için çalışmalar başladı.
Alanda, prefabrik bina ve hangar için dolgu ve zemin düzlemesi yapıldı.
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