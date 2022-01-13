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Darp sonucu ölen 3 yaşındaki Ayşenur'un cenazesini alan olmadı! - Son Dakika

Darp sonucu ölen 3 yaşındaki Ayşenur'un cenazesini alan olmadı!

13.01.2022 18:22

Burdur'da şüpheli ölümü sonrasında annesi ve dayısı tutuklanan 3 yaşındaki Ayşenur'un biyolojik babası olduğunu söyleyen Erdi Karakiraz, anneannenin şehri terk edip cenazeyi almak istememesinin ardından kızının cenazesinin kendisine teslim edilmesini istedi.

Burdur'da 3 yaşındaki Ayşenur Kazık, iddiaya göre annesi tarafından ölü bulundu. Minik Ayşenur'un şüpheli ölümünün ardından anne Kader K. ve dayı Hızır Tunç Ç. gözaltına alındı.

MİNİK AYŞENUR DARPTAN HAYATINI KAYBETMİŞ

Emniyetteki ifadesinde dayı Hızır Tunç Ç., Ayşenur'un gece ses yaptığını ve bu nedenle tekme attığını itiraf etti. Yapılan otopsi sonucu Ayşenur'un darp sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ve dayı, çıkartıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Burdur'da evde ölü bulunan çocuğun cenazesi alınmadı

"ÇOCUĞUMUN CENAZESİNİ BANA VERMİYORLAR"

Ayşenur'un biyolojik babası olduğunu ileri süren Erdi Karakiraz, kızının cenazesinin kendisine teslim edilmesini istedi. Karakiraz, "Benim çocuğumu burada öldürmüşler. Benim çocuğum doğdu, doğduğundan beri bana bir kere yüzünü göstermediler. En son beni arayarak çocuğumun öldüğünü söyleyip çağırdılar. 4 yaşında benim oğlum var. Oğlumu da yurda göndermişler. Bana vermeyeceklerini söylüyorlar. Çocuğumun cenazesini bana teslim etmiyorlar, anneannesine veriyorlar. Çocuğumun annesi ve dayısı şu anda cezaevlerindeler" dedi.

"BABAANNE 'SİZİN CENAZENİZDEN BANA NE' DİYOR"

Anneannenin "Cenaze ile ilgilenmeyeceğim" dediğini iddia eden Karakiraz, "Anneanne şu anda ortada yok, kayıp. 'Ben cenazenizle ilgilenmem' diyor. Savcı hanıma çıktım. Çocuk benim üzerime olmadığı için cenazeyi bana veremeyeceklerini söylüyorlar. Eski kayınvalidem ve eşi geleceklerini söyleyip, bizi burada saatlerce bekletiyorlar. Kayınvalidem şehri terk etti. Aradık, küfür ve hakaret edip telefonu kapattı. 'Sizin cenazenizden bana ne' diyor. 4 yaşında oğlum yurda verildi. Onun bana verilmesini istiyorum. Kızımın da cenazesinin verilmesini istiyorum. Kendi memleketime gömeceğim. Kızımın başına gelenler oğlumun da başına gelirse hiç kimseyi affetmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Burdur'da evde ölü bulunan çocuğun cenazesi alınmadı

"BEN OĞLUM İÇİN YAŞIYORUM"

Ayşenur'un cenazesini ve 4 yaşındaki oğlu T.K'yı almak istediğini belirten Karakiraz, "Benden kaçırmak için, göstermemek için kendi nüfuslarına almışlar. O sırada ben de askerdeydim. Benim üstüme de alabilirdiler ama almadılar. DNA bilgisini verdim, kan örneği verdim. Gerekeni yaptık, benim devletimizden tek istediğim kızımın cenazesini bana teslim etsinler. Kendi memleketime gömmek istiyorum. Oğlumu da bana versinler. Oğlumun da başına böyle bir iş gelmesin. Bundan sonra oğlum başımda olsun. Ben oğlum için yaşıyorum" diye konuştu.

SORUŞTURMA TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR

Öte yandan Burdur Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 2019 doğumlu Ayşenur K'nin ölümüyle sonuçlanan olaya dair Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ölen çocuğun annesi K.K. ve dayısı olduğu iddia edilen H.T.Ç'nin kasten öldürme suçundan tutuklandığı, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü bildirildi.
Cemil Mahallesi'ndeki müstakil evde dün Ayşenur K'nin ölü bulunmasına ilişkin annesi K.K. ile dayısı olduğu belirtilen H.T.Ç. gözaltına alınmış, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan iki zanlı tutuklanmıştı.

Burdur'da evde ölü bulunan çocuğun cenazesi alınmadı
Burdur'da evde ölü bulunan çocuğun cenazesi alınmadı
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Otopsi, Burdur, Oğlum, Sulh, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Darp sonucu ölen 3 yaşındaki Ayşenur'un cenazesini alan olmadı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Darp sonucu ölen 3 yaşındaki Ayşenur'un cenazesini alan olmadı! - Son Dakika
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