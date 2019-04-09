Son Dakika Haberleri: Dart Şampiyonasında 3. Oldu

Dart Şampiyonasında 3. Oldu

1 saat önce

Pazaryeri İlçe Halk Eğitim Spor Kulübü sporcusu Nisa İmran Torun, Antalya'da düzenlenen Dart Şampiyonasında 3. oldu.

Dart Şampiyonasında 3. Oldu, System.String[]
Pazaryeri İlçe Halk Eğitim Spor Kulübü sporcusu Nisa İmran Torun, Antalya'da düzenlenen Dart Şampiyonasında 3. oldu.

Antalya'da düzenlenen "Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası" 5. ayak yıldız kızlarda, Pazaryeri Halk Eğitim Spor Kulübü sporcusu Nisa İmran Torun 32 sporcu arasında 3. oldu.

Kulüp Başkanı Sedat Büyük, "Yarışmaya, kulübümüzün antrenörü Aydan Yavuz yönetiminde Nisa İmran Torun ile birlikte Fatmanur Gümüş, İbrahim Emre Çakır ve Erdem Köse isimli sporcular katıldı. Zorlu geçen maçlara, Türkiye'nin değişik illerinden çok sayıda sporcu katıldı. Bu zorlu şampiyonada ilçemize 3.'lük başarısıyla dönen Antrenörümüz Aydan Yavuz ve dereceye giren sporcumuz Nisa İmran Torun'u kutluyor başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:50 Kaynak: İHA

Pazaryeri, Antalya, Torun, Yaşam
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