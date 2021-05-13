Darüşşafaka Tekfen: 103 - 91

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Beko, normal süresi 85-85 biten karşılaşmada, uzatmalarda Darüşşafaka Tekfen'i 103-91 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

BEŞ FAUL ALANLAR: 37.57 Doğuş Özdemiroğlu, 39.41 Jerrett (Darüşşafaka Tekfen)

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

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