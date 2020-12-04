DATÜB'den Azerbaycan'a destek oluyor - Son Dakika

DATÜB'den Azerbaycan'a destek oluyor

04.12.2020 20:45
DATÜB'den Azerbaycan'a destek oluyor, System.String[]

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, Azerbaycan ile dayanışma içinde olduklarını ve bölgeye yardım çalışması planladıklarını açıkladı.

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, Azerbaycan ile dayanışma içinde olduklarını ve bölgeye yardım çalışması planladıklarını açıkladı.

Ahıska Türkleri ile Azerbaycan Türklerinin tek bir millet olduğunu belirten DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, Ermeni işgalinden kurtarılan ve harabeye çevrilen bölgenin yaralarının sarılmasında aktif yer alacaklarını bildirdi. Azerbaycan'ın, 27 Eylül 2020 tarihinde Ermenilerin sivil yerleşim yerlerine yaptığı provokasyona karşı başlattığı Büyük Vatan Savaşı'nı ilk günden itibaren yakından takip ettiklerini ifade eden Uçar, "DATÜB olarak Genel Başkanımız Ziyatdin Kassanov'un talimatıyla bu haklı davasında her zaman Azerbaycan'ın haklı davasına artan desteğimizi verdik ve vermeye devam edeceğiz. Genel Başkanımız Bakü'ye giderek bizzat çalışmalarda bulundu. Bizim DATÜB'ün Azerbaycan'da faal olan temsilciliğimiz Azerbaycanlı kardeşlerimizle omuz omuza bu mücadeleyi yürüttüler. Cephe hattında gençlerimiz yer aldı. Gazi ve şehitlerimiz var. Bu savaş kardeş Azerbaycan Türkleri için vatan savaşı oldu. Biz, bu savaşta Azerbaycan'ın yanında yerimizi aldık. Bugün açıklanan resmi açıklamaya göre Büyük Vatan Savaşı'nda Azerbaycan 2 bin 783 şehit, bin 245 yaralı 100'den fazla ise asker ise kayboldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise acil şifalar diliyoruz" diyerek düşman işgalinden kurtarılan kentlerin, kasabaların ve köylerin kalkınma sürecinde yer alacaklarını kaydetti. - İSTANBUL

DATÜB'den Azerbaycan'a destek oluyor

Ahıska Türkleri, Azerbaycan, Ermeni, Vatan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DATÜB'den Azerbaycan'a destek oluyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İtalyan kulübü Napoli, stadının adını Diego Armando Maradona yaptı Direksiyon başında horon oynayan tır şoförünün ehliyetine el konuldu Otomobil yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı: 30 koyun telef oldu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs aşısı en erken 25-26 Aralık'ta yapılmaya başlanır Vodafone Stadı'nda bir gol daha! Beşiktaş, farkı 2'ye çıkardı Vaka sayısının yüzde yüz arttığı Antalya'da aile içi bulaşlar yüksek Pentagon'un raporu sızdı! Savaş pilotunun çektiği UFO fotoğrafı ortaya çıktı Eski eşini başka adamla görünce gözü döndü! Adamı vurdu, kadını kaçırdı
"Yeni evimizde ilk gecemiz" notuyla paylaştı! Şeyma Subaşı Miami'den ev aldı         
20:55
Sağlık Bakanlığı'ndan 'kan sulandırıcı ilaç' haberlerine yalanlama Sağlık Bakanlığı'ndan 'kan sulandırıcı ilaç' haberlerine yalanlama         
20:17
Türkiye genelinde 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı Türkiye genelinde 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı         
19:56
Son Dakika: Türkiye'de 4 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 32 bin 736 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 32 bin 736 yeni vaka tespit edildi         
19:30
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: ABD, eşime benden boşanması için teklif yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro: ABD, eşime benden boşanması için teklif yaptı         
19:19
Ankara'da dağlık arazide insana ait kesik baş bulundu Ankara'da dağlık arazide insana ait kesik baş bulundu         
17:57
Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti         
17:36
Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katilin cenazesi morgda kaldı Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katilin cenazesi morgda kaldı         
17:06
Tek bir koronavirüs vakasının görülmediği Kuzey Kore'den skandal önlem: Sınırdan geçeni vuruyorlar Tek bir koronavirüs vakasının görülmediği Kuzey Kore'den skandal önlem: Sınırdan geçeni vuruyorlar         
16:25
Anne ve babanın tüfekle vurulan çocukları için feryadı yürekleri dağladı Anne ve babanın tüfekle vurulan çocukları için feryadı yürekleri dağladı         
15:54
Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu         
15:26
Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu         
15:25
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Aşı yaptıracak mısınız?" sorusuna yanıt: Aşı olmam konusunda bir sıkıntı yok         
14:49
Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü? Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?         
14:43
Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek         
12:51
Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı         
10:14
Amerika'dan gelen çift çocuklarıyla birlikte Kaz Dağları eteklerinde köy yaşamı sürüyor Amerika'dan gelen çift çocuklarıyla birlikte Kaz Dağları eteklerinde köy yaşamı sürüyor         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2020 21:06:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DATÜB'den Azerbaycan'a destek oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei