David Stern’ün altı harikası - Son Dakika
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David Stern’ün altı harikası

6 saat önce

1 Şubat 1984’de NBA başkanlığını üstlenen David Stern, 30 yıllık görev süreci boyunca aldığı kararlarla kimilerine göre basketbolun heyecanını baltalamış, kimilerine göre ise ligin ekonomik değerini arttırmasıyla çok önemli işler yapmıştı.

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1 Şubat 1984’de NBA başkanlığını üstlenen David Stern, 30 yıllık görev süreci boyunca aldığı kararlarla kimilerine göre basketbolun heyecanını baltalamış, kimilerine göre ise ligin ekonomik değerini arttırmasıyla çok önemli işler yapmıştı. Peki 77 yaşındayken, beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden Stern, NBA’de ne gibi önemli değişiklikler yaptı?

Serbest oyuncu ve maaş

1966’da Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni dereceyle bitiren Stern, bir yıl sonra NBA’in hukuk bürosuna kabul edilmişti. 1976’da dönemin yıldız oyuncusu Oscar Robertson’ın kontratındaki “bireysel tercih” hakkını düzenleyerek dikkatleri çekti. Birkaç yıl sonra serbest oyuncu kavramını lige kazandırdı. 1983’te ise oyuncuların, takımın brüt gelirinin %53’ünü paylaşmasını sağlayan uygulamasıyla takımlara maaş sınırına (salary cap) uyma zorunluluğu getirdi.

Yıldız savaşları

1980’lere kadar bazı takımlar arasında ezeli rekabet oluşmuştu. Fakat lige damga vuran birebir oyuncu rekabetlerine fazla rastlanmıyordu. Stern, 1984’te ligin başına geçtikten sonra NCAA’deki genç yeteneklere pazarlama uzmanları atamış ve onların draft tanıtımlarını yapmaya başlamıştı. Bunun sonucunda Magic Johnson ve Larry Bird arasında beş yıl süren ve tarihe geçen hikâyeler yaratılmış ve NBA’in reytingleri o dönem %17,1 oranında artmıştı.

Yasaklı madde

Los Angeles Times, 1980’deki bir haberinde NBA oyuncuları arasında uyuşturucu madde kullanımının yaygın olduğunu belirtmişti. Bu durum ligdeki çoğu oyuncu ve yöneticiyi rahatsız ediyordu fakat herhangi bir hamle yapılmamıştı. 1986’da ise Stern, Nets’in All Star patentli oyuncusu Micheal Ray Richardson’ı yasaklı madde kullandığı için ligden men etmişti. Stern, bu uygulamanın ardından yasaklı madde kullanımına asla taviz vermeyeceklerini ve cezanın herkes için aynı olacağını söylemişti. Times’ın 1990’larda çıkan bir başka haberinde NBA’de uyuşturucu madde kullanımının %45 oranında azaldığı belirtilmişti.

Uluslararası pazar

Kuruluşundan beri ABD’li yıldızlar etrafında şekillenen NBA, Stern’ün başkanlığında Avrupa pazarındaki etkisini genişletmeye başladı. Stern ilk hamleyi, Avrupa’daki oyuncu menajerleri ve gözlemcileriyle yüz yüze görüşerek yaptı. 1990’lara doğru ise Drazen Petrovic, Vlade Divac, Sarunas Marciulionis’le birlikte Avrupalı oyuncuların NBA’e adım atmasını sağladı. Keza 2000’li yıllarda Yao Ming ve Jeremy Lin’i keşfedip onların tanıtımlarını yaparak NBA’in Asya pazarındaki gelirlerini arttırdı.

Dream Team

ABD Basketbol Takımı, 1992 Barcelona Olimpiyatları’ndaki kadrosunu ilerleyen yıllarda Hall Of Fame seçilecek olan 11 oyuncudan oluşturmuştu. Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird ve daha nice yıldız organizasyona damga vurmuştu. Stern, o takım hakkında şunları söylemişti: “ABD’de giderek büyüyorduk. Fakat Avrupa’daki kitlemizi arttırmamız gerekiyordu. 12 süper yıldızı bir arada toplayıp Olimpiyatlar’a gitmemizin bunun için iyi olacağını düşündüm. Ve öyle oldu. Olimpiyatlar’dan sonra Avrupa’daki bazı önemli kanallar bizden yayın hakkı almak istedi.”

Kıyafet yönetmeliği

Bol pantolonlar, NFL takımlarının formaları, mücevherler, şapkalar… Allen Iverson’ın başlattığı akım sonrası maçlara ilginç kıyafetlerle gelen oyuncular, bu macerayı 17 Ekim 2005’e kadar yaşayabildi. David Stern, arenaya gelen oyuncuların zorunlu bir kıyafet uygulamasına tabi tutulacağını söyledi. Bu kural, bazı oyuncular tarafından ırkçılık olarak nitelendirilip protesto edilse de kısa zamanda kabul gördü.

Columbia Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Avrupa, 1984, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 08:14 
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