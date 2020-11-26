Davut Çetin: "Restoranlar acil destek bekliyor" - Son Dakika

Davut Çetin: "Restoranlar acil destek bekliyor"

26.11.2020 13:06
Davut Çetin:

Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri (AYGİD) Yönetim Kurulu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin'i ziyaret etti.

Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri (AYGİD) Yönetim Kurulu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin'i ziyaret etti. Pandemi dönemindeki sektörel sıkıntıların görüşüldüğü ziyarette, sektörün talepleri konuşuldu. ATSO Başkanı Davut Çetin, pandemi döneminde restoranların mağduriyet yaşadığını belirterek, "Ekonomi yönetimimiz acil olarak bu işletmelerimize hibe, düşük faizli kredi, kamu alacaklarında faizsiz erteleme gibi destekler sağlamalı" dedi.

Restoran işletmecilerinin pandeminin başından bu zamana kadar çok büyük zorluklar yaşadığını ifade eden ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, "Covid-19'un en fazla hazar verdiği ekonomilerin başında Antalya geliyor. Bu süreçte restoranlarımız büyük mağduriyet yaşadılar. Pandeminin ilk günlerinde 3 ay süreyle kapatılan restoranlarımıza henüz kendilerini toparlayamadan yeni kısıtlamalar geldi. Bu kısıtlamalardan sonra birçok işletmemiz yeniden kepenk kapatmak zorunda kaldı. Salgının daha fazla yayılmaması için her türlü tedbire uyma konusunda istekliyiz, ancak bu sürecin ekonominin çarklarında kalıcı hasar bırakmaması için de destek paketlerinin doğru noktalara odaklanması gerekiyor. Ekonomi yönetimimiz acil olarak bu işletmelerimize hibe, düşük faizli kredi, kamu alacaklarında faizsiz erteleme gibi destekler sağlamalı" dedi.

"Destekler il ve sektör özelinde verilmeli"

Sektörün sıkıntılarını yakından bildiğini ve pandeminin en başından bu yana Oda olarak çok yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Başkan Davut Çetin, "Pandeminin ilk gününden bu yana il bazında ve sektör farklılıkları gözetilerek destekler verilmesi gerektiğini ifade ediyorum. Bu konu Antalya'mız için oldukça önemli. Antalya turizm sektörünün lokomotif olduğu ve şehirdeki neredeyse her sektörün doğrudan ya da dolaylı olarak turizmden beslendiği bir kent. Pandeminin de en çok etkilediği sektör turizm oldu. Bizim ekonomi yönetiminden isteğimiz Antalya'nın durumunun doğru algılanmasıdır. Bu konudaki taleplerimizi ilgili mercilere dosyalarla da ilettik, her platformda da taleplerimizi yineliyoruz." şeklinde konuştu.

"Destekleri istihdamı korumak için istiyoruz"

Desteklerin özellikle restoran, kafe, turizm acenteleri, taşımacılık firmaları ve otellere verilmesi gerektiğini de ifade eden Başkan Davut Çetin, "Bizler bu destekleri işletmelerimiz kalıcı hasar almasın, istihdamını korusun diye istiyoruz. Kapalı olan işletmelere kira ve genel giderler konusunda destek verilmesi gerektiğini sürekli dile getiriyoruz. İşletmelerimizin ayakta kalması demek, istihdamın korunması demektir. Bu dönemde istihdamı korumak için ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Reel sektör de imkanları ölçüsünde bu konuda üzerine düşeni yapmaya hazırdır" şeklinde konuştu.

"SGK kaydı 30 günü geçen çalışanlar da Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanmalı"

Başkan Davut Çetin'e sektöre olan desteklerinden dolayı teşekkür ederek söze başlayan AYGİD Başkanı Zeki Özen, dernek olarak pandemi döneminin başından bu yana sürekli olarak bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptıklarını belirtti. Pandeminin ilk günlerinde de bugün gelinen noktada da ilk kısıtlama uygulanan sektör olduklarını ifade eden Özen, yaşadıkları sıkıntıları ve taleplerini detaylı bir rapor haline getirdiklerini ifade etti. Raporu ATSO Başkanı Davut Çetin'e de veren AYGİD Başkanı Özen, "Bu dönemde en önemli talebimiz SGK kaydı 30 günü geçen tüm personelimizin Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanmasıdır. Sektörümüzde çalışan yaklaşık 50 bin personel bulunuyor. Bunların bir kısmı kısa çalışma ödeneğinden yararlanabiliyor. Ancak Haziran ayından sonra işe aldığımız çalışanlarımız bu ödenekten yararlanamıyor. Eğer bu konuda talebimiz karşılanırsa çalışanlarımızın bu zor süreci geride bırakmaları sağlanacaktır" dedi.

"Kira ve genel gider desteği talebi"

Ayrıca işletmelerin bu dönemdeki en büyük problemlerinden birinin de kira olduğu ifade eden Özen, "Bu dönemde işletmeleri kapalı olan yerlerden kira alınmaması ya da kira ile ilgili bir destek sağlanması bizler için çok önemli. Bunun yanında doğalgaz ve elektrik gibi giderlerimize de destek sağlanmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Ödeme kabiliyetimizi kaybetme noktasına geldik"

Pandemi döneminde kapanan işletmelerin ayakta kalabilmesi için düşük faizli kredi talepleri olduğunu da dile getiren Özen, "Bu dönemde ne yazık ki işletmelerimizin ticari faaliyetlerinin durmasından dolayı birçok işletmemiz ödeme kabiliyetlerini kaybetme noktasına gelmiştir. Bu konuda işletmelerimizin ayakta kalabilmesi için cirolarına göre belirli hibe desteği ve vergi ödemelerinin en az 6 ay daha ötelenmesini istiyoruz. Bunun yanında işletmelerimiz ile tedarikçiler arasındaki çeklerimizin de güvence altına alınmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Davut Çetin: Restoranlar acil destek bekliyor

Yönetim Kurulu, Gastronomi, 112 Acil, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Davut Çetin: 'Restoranlar acil destek bekliyor' - Son Dakika Ekonomi


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