'Dayanıklılık' enerjide yeni ölçüt olacak - Son Dakika

'Dayanıklılık' enerjide yeni ölçüt olacak

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Nükleer Enerji Ajansı (NEA) Nükleer Teknoloji Geliştirme ve Ekonomi Bölümü Başkanı Sama Bilbao y Leon, nükleer enerjinin pandemi sonrası ekonominin canlandırılmasında önemli bir rolü olacağını söyledi.

'Dayanıklılık' enerjide yeni ölçüt olacak, System.String[]

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Nükleer Enerji Ajansı (NEA) Nükleer Teknoloji Geliştirme ve Ekonomi Bölümü Başkanı Sama Bilbao y Leon, nükleer enerjinin pandemi sonrası ekonominin canlandırılmasında önemli bir rolü olacağını söyledi.

Türkiye, Akkuyu Nükleer Santral ile nükleer enerjiyle elektrik üreten ülkeler arasına girmeye hazırlanıyor. Covid-19 krizi sırasında nükleer santrallerin elektrik üretimini kesintisiz sürdürerek küresel sağlık kriziyle başa çıkılabilmesi ve sosyal istikrarın korunmasında gerekli kritik hizmetlerin sürdürülmesinde oynadığı role dikkat çeken uzmanlar, pandemi sonrasında kısa vadede ekonomik büyümede, uzun vadede düşük karbonlu dayanıklı bir elektrik altyapısının geliştirilmesinde nükleer enerjinin etkili olacağını vurguluyor.

OECD Nükleer Enerji Ajansı (NEA) Nükleer Teknoloji Geliştirme ve Ekonomi Bölümü Başkanı Sama Bilbao y Leon, nükleer enerjinin pandemi sonrası ekonominin canlandırılmasında önemli bir rolü olacağını söyledi. Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) düzenlediği, 'Temiz Enerji Geçişleri Zirvesi 2020' web seminerinde NEA'nın 'Covid-19 sonrası dönemde nükleer enerji ile düşük karbonlu dayanıklı elektrik altyapıları inşa etmek' başlıklı politika özetini sunan Leon'a göre, yeni dönemde elektrik sistemlerinin yeni ölçütü 'dayanıklılık' olacak.

Nükleer santraller ise OECD'nin dayanıklılık tanımında yer alan 'büyük aksaklıklara dayanma', 'kendini toparlama kapasitesi' gibi ölçütlere uyduğunu pandemi süresince başarıyla sergiledi. Leon, nükleer santrallerin teknolojik tasarım, acil ve beklenmedik kritik durumlara uyumundaki organizasyonel başarısı, elektrik arzının güvenliğinde sağladığı istikrar ve ülkeye sağladığı sosyoekonomik katkılarla 'dayanıklı elektrik sistemi' olarak tanımlandığının altını çizdi.

Dayanıklılık ve arz güvenliği

"OECD'nin yaptığı tanıma göre dayanıklılık, büyük aksaklıklara dayanma ve kendini toparlama kapasitesidir" diyen Leon, dayanıklılığın ve elektrik güvenliğinin sağlanması için ulusal ve bölgesel düzeyde uzun vadeli planlamanın önemini vurguladı. Leon'a göre dayanıklı elektrik sistemleri ise şu özellikleri içeriyor:

"Dayanıklı sistemler, her türlü tehdidi önlemek, onlardan kaçınmak, onlara karşı koymak ve onların etkilerini azaltarak aksama sonrasında iyileşmek ve uyum sağlamak üzere planlanır. Dayanıklılığa dahil olan tüm farklı unsurları vurgulamak önemlidir. Dayanıklı elektrik sistemlerinde 3 ana ölçü var. Üretim kapasitesinin fiziksel kullanılabilirliği, talepte ani değişiklikler veya hava koşullarındaki değişikliklerden bağımsız olarak elektrik sisteminin bir bütün olarak düzgün çalışması, bu üretim kapasitesinin elektrik fiyatlarının değişken olmaması, sistemin istikrarlı ekonomik koşullarına katkısı ve bir dereceye kadar elektriğin maliyeti ve fiyatının ne olacağını tahmin edebilmemiz."

Nükleer santrallerde dayanıklılığı sağlayan unsurlar

Nükleer enerjinin teknolojik tasarım, organizasyonel bakış açısı, sistem ve sosyoekonomik açıdan olmak üzere dört ana seviyede dayanıklılığa sahip olduğunu belirten Leon, bu özellikleri şu sözlerle anlattı:

"Teknoloji tasarım seviyesi, derinliğine savunma, yedeklilik ve çoklu katman prensibini kapsar. Nükleer santrallerin direnci, yüksek düzeyde güvenlik, operasyonel esneklik ve endüstrinin hem teknik hem de teknik bilgi ötesinde kendisiyle gurur duymasını sağlayan o kesintisiz seviyenin kombinasyonunun sonucudur. Organizasyon seviyesi ise acil durum hazırlığı, güvenlik kültürü, sürekli öğrenme ve uluslararası işbirliğini içerir. Teknik tasarımın ötesinde, nükleer santralleri dayanıklı kılan organizasyonel bir bakış açısının olmasıdır. Bu, Covid-19 salgını sırasında yaptığımız gibi, gerekli kritik faaliyetleri hızlı bir şekilde tanımlamak, sınırlı personel ile bile normal operasyonları sürdürmek için acil durum hazırlığı yapmak, her türlü beklenmedik durum karşısında planlama yapmak gibi başlangıç prensiplerini içerir.

Sistem seviyesinde dağıtılabilir ve esnek olması, şebeke sabitliği, yerinde stratejik yakıt stokları ve merkezi sistemlerin sadeliği nükleer enerji santrallerini dayanıklılığını yüksek seviyede tutar. Dayanıklı bir sistem sağlamak için, nükleer santrallerin ürettiği dağıtılabilir ve esnek elektriğe sahip, dengeli ve çeşitlendirilmiş bir güç karışımına ihtiyacımız var. Bu, yenilenebilir enerji kaynakları tarafından sağlanan değişken elektriğin mükemmel bir tamamlayıcısıdır. Gerçek enerjiye ek olarak, nükleer santraller şebeke istikrarına da büyük katkı sağlıyor.

Dördüncü seviye sosyoekonomik açıdan sağladığı katkıdır. Nükleer santraller, rekabetçi elektrik fiyatları sağlarken, genel ekonomiye ve sosyal büyümeye de açıkça yardımcı oluyor. Aynı zamanda yerel alanda ve bölgede istikrarlı, yüksek ücretli işler de sunarak bir bütün olarak ülkede ekonomiye itici güç oluşturuyor."

Düşük karbonlu ve dayanıklı

Nükleer enerjinin kısa ve uzun vadede düşük karbonlu dayanıklı bir elektrik altyapısının geliştirilmesini destekleyeceğini kaydeden Leon, "Şu anda dünyada 40 yılı aşkın bir süredir çalışan 100'den fazla reaktör var.Bu bize, uygun maliyetli ve güvenilir bir şekilde elektrik sağlayan bu tesislerin ömrünü uzatmak için de mükemmel bir fırsat sağlar ve onları daha uzun süre kullanmaya devam edebiliriz. Yeni nükleer santraller inşa etme fırsatımız var. Bir çok batı ülkesinde artık güvenilir, dayanıklı ve temiz bir elektrik sistemini genişletip büyütmek için kanıtlanmış teknolojileri kullanma konusunda koşulların mükemmel olduğunu düşünüyoruz. Bu, yatırım verimliliğine yol açacaktır. Dolayısıyla da güvenilir ve dayanıklı bir altyapı oluşturmak için daha az para harcarken düşük karbonlu hedeflere de ulaşmamızı sağlayacaktır" diye konuştu.

Ekonomik büyüme için nükleer enerji

Korona virüs krizinin modern, dayanıklı, düşük karbonlu altyapılar inşa etmek için fırsat oluşturduğuna dikkat çeken Leon, şöyle devam etti: "Krizi fırsata çevirme yollarından birincisi, yatırım kararlarını zaman içinde doğru bir şekilde yönlendirmenin, piyasa aksaklıklarının düzeltilmesi için iyi tasarlanmış teşvik paketlerinin yanı sıra teknoloji nötr politika eylemlerini gerektiren uzun vadeli bir dayanıklılık elde etmek. İkincisi, önceki krizlerde sosyal bütünlüğü sağlamak için müthiş bir araç olduğu kanıtlanan büyük ölçekli altyapı projeleri kamu-özel sektör ortaklıkları yürütmek ve ekonomiyi yeniden canlandırmak. Son ve en önemli yol ise nükleer enerji. Nükleer enerji hem yeni nükleer projelerle hem de mevcut reaktörlerin uzun vadeli çalışmasıyla Kovid-19 sonrası ekonomik toparlanma çabalarında kısa vadede ekonomik büyümeyi artıracaktır. Uzun vadede de düşük karbonlu dayanıklı bir elektrik altyapısının geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacaktır." - MERSİN

Ekonomi, Leon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 11:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Dayanıklılık' enerjide yeni ölçüt olacak - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Emekliye 2.550 TL'ye kadar ödeme yapılıyor! İşte banka banka promosyon ücretleri Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir Galatasaray'da Levent Şahin de görevinden ayrılacak Son Dakika: Ayasofya Camii cumartesi sabahına kadar açık olacak Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Aldatıldığımı düşündüm, boğazını sıkarak öldürdüm Trabzonspor, teknik direktörlük için Mircea Lucescu'yu gündemine aldı İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı Kentin en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi İstanbul Boğazı'da yat tutup eğlenenler koronavirüsü hiçe saydı Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 413 lirayla rekor tazeledi En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Okulların açılmasını bayram süreci belirleyecek
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak         
09:03
Türkiye'ye kaçak giren teröristi sosyal medya fotoğrafları ele verdi Türkiye'ye kaçak giren teröristi sosyal medya fotoğrafları ele verdi         
08:47
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti         
08:44
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü         
08:33
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi         
08:07
İmamoğlu, Süleyman Soylu'yla Adalar'daki elektrikli araç sorununu görüşürken Cumhurbaşkanı arayıp müjdeyi verdi İmamoğlu, Süleyman Soylu'yla Adalar'daki elektrikli araç sorununu görüşürken Cumhurbaşkanı arayıp müjdeyi verdi         
07:51
Fatih Terim, Arda Turan kararını yönetime iletti: Kadromda görmek istiyorum Fatih Terim, Arda Turan kararını yönetime iletti: Kadromda görmek istiyorum         
07:38
Köprüde yoldan çıkan tır, 5 metre yükseklikten alt yola devrildi Köprüde yoldan çıkan tır, 5 metre yükseklikten alt yola devrildi         
07:33
Karagümrük taraftarları, evlerinin balkonlarında meşale yakarak takımlarını destekledi Karagümrük taraftarları, evlerinin balkonlarında meşale yakarak takımlarını destekledi         
23:34
Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi         
23:25
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı         
23:04
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu         
21:58
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti         
21:56
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı         
20:28
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı 21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı         
20:09
Kocaeli'de kamyonla çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti Kocaeli'de kamyonla çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti         
20:01
Son Dakika: Türkiye'de 22 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 902 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 902 yeni vaka tespit edildi         
19:59
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi         
18:33
68 yaşındaki sapık, 13 yaşındaki erkek çocuğunu asansörde istismar etti 68 yaşındaki sapık, 13 yaşındaki erkek çocuğunu asansörde istismar etti         
18:18
Ermenistan'ı korku sardı: Türkiye'nin askeri müdahalede bulunmasından endişe ediyoruz Ermenistan'ı korku sardı: Türkiye'nin askeri müdahalede bulunmasından endişe ediyoruz         
18:13
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti         
17:58
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi? Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?         
17:52
Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu         
17:17
4 aydır kayıp olan genç kız, erkek arkadaşı ile birlikte ailesine ait dükkanı soydu 4 aydır kayıp olan genç kız, erkek arkadaşı ile birlikte ailesine ait dükkanı soydu         
16:56
Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu         
16:16
'Arda Turan'lı yorum Berkay'ı çıldırttı! Takipçisine küfürlü cevap verdi 'Arda Turan'lı yorum Berkay'ı çıldırttı! Takipçisine küfürlü cevap verdi         
16:10
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı         
16:04
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu         
15:09
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş         
15:01
Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu         
14:17
Asırlık lezzet çeçil peyniri geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor Asırlık lezzet çeçil peyniri geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor         
11:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2020 11:40:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Dayanıklılık' enerjide yeni ölçüt olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei