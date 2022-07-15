Çaycuma ilçesine bağlı Temenler köyünde meydana gelen olayda 78 yaşındaki Ali Genç evinde ölü bulundu. Genç'in evine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Genç'in cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Genç'in başına sert bir cisimle vurulduğu için öldüğü tespit edildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından yaşlı adamın cansız bedeni otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Ali Genç, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Dedesinin ölümü nedeniyle tutuklanan torun tahliye edildi - Son Dakika

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