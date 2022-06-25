Son dakika haberi | Dekanları taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 dekan öldü, 19 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Dekanları taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 dekan öldü, 19 yaralı

25.06.2022 17:09

Gelen son dakika haberine göre - Dekanları taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 dekan öldü, 19 yaralı Ordu'da, içerisinde dekan ve öğretim görevlilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 dekan hayatını kaybetti, 2'si ağır 19 kişi yaralandı.

- Dekanları taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 dekan öldü, 19 yaralı

ORDU - Ordu'da, içerisinde dekan ve öğretim görevlilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 dekan hayatını kaybetti, 2'si ağır 19 kişi yaralandı.

Kaza, Gölköy ilçesi, Ulugöl Cihadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 Haziran tarihinde, Ordu Üniversitesi'nde düzenlenen, 27'nci İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak için kente gelen dekan ve öğretim görevlileri, bugün gezi için Ulugöl'e çıktı. Gezinin ardından geri dönüş yapan 52 AD 835 plakalı midibüs, virajı alamayarak devrildi. Kazada, otobüste bulunan 25 yolcudan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıddık Korkmaz olay yerinde hayatını kaybederken, dekan, öğretim görevlileri ve ailelerinden oluşan 2'si ağır toplam 19 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Dekanları taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 dekan öldü, 19 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Dekanları taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 dekan öldü, 19 yaralı - Son Dakika
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