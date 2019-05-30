Delek, Chevron'un Kuzey Denizi sahalarını 2 milyar dolara alacak

– İsrail merkezli Delek Group'un, ABD'li Chevron'un Kuzey Denizi'ndeki petrol ve gaz üretim sahalarını, Ithaca Energy ortaklığı üzerinden 2 milyar dolara satın alacağı duyuruldu.Konuya yakın kaynakların Perşembe günü yapılan açıklamada, 10 üretim sahasındaki petrol ve gaz varlıklarının 2 milyar dolara satılacağı ve alıcıların dört saha ile ilgilendikleri belirtildi. Ithaca, söz konusu işlemin kanıtlanmış ve kanıtlanabilir rezervlerini yüzde 150 ve bu yıl için üretim görünümünü dört kat artıracağını duyurdu.Chevron Corp.'un yan kuruluşu, kanıtlanmış ve kanıtlanabilir rezervlerden 225 milyon varil petrol eşdeğeri ve kanıtlanmış ve kanıtlanabilir olan 45 milyon varillik petrol satışı yapıyor. Ithaca, 2019 üretimin, yüzde 60'ı sıvı olmak üzere, varil başına 17 dolar fiyatla günlük 80 bin varil petrol eşdeğeri olmasını öngörüyordu.Satın alımın üçüncü çeyreğin sonunda gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, ödenecek tahmini miktarın 1.65 milyar dolar olduğu belirtildi. Rakam, üst düzey borçlarla karşılanacağı ve bu miktarın 700 milyon dolarlık kısmının Delek'in özsermaye yatırımı ve nakit arlıkları ile yapılacağı duyuruldu.

- İstanbul