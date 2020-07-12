Demet Akalın, Bodrum'da sahne aldı - Son Dakika

Demet Akalın, Bodrum'da sahne aldı

ŞARKICI Demet Akalın, Bodrum ilçesinde konser verdi.

ŞARKICI Demet Akalın, Bodrum ilçesinde konser verdi. Akalın, hareketli şarkılarla hayranlarını coşturdu.

Demet Akalın önceki gün Yalıkavak'taki bir otelin Beach Club'ında Happy Hour partisinde sahne aldı. 'Emanet' isimli parçası ile sevenlerinin karşısına çıkan ve daha sonra 'Evli Mutlu Çocuklu', 'Huzur', 'Koltuk' gibi sevilen şarkıları ile konserine devam eden Akalın'a dansçıları eşlik etti. Sahneye oldukça renkli bir kıyafet ile çıkan Akalın, yaptığı danslar ile de beğeni topladı. Zaman zaman hayranları ile sohbet eden Demet Akalın sevenlerinden yoğun ilgi gördü. Alişan eşi Buse Varol ile Deha Bilimler de konseri izleyenler arasında yer aldı. 1 saat sahnede kalan Akalın, şarkı aralarında yaptığı esprilerle izleyicileri güldürdü. Akalın, rapçi Ben Fero'nun 'Demet Akalın' şarkısını da seslendirdi.

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Demet Akalın, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 15:42 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Demet Akalın, Bodrum'da sahne aldı - Son Dakika
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Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
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Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası iki farklı noktada gerginlik yaşandı
20:54
Sivasspor gole çok yaklaştı! Yıldız oyuncu kaleciyi geçemedi
20:44
Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan'dan Eze'ye sert sözler: Ahlaksızca hareket yaptı
20:24
Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
20:05
Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı
19:43
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