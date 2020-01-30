Denetimli Serbestlik Müdürlüğü meslek edindirmeye devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Denetimli Serbestlik Müdürlüğü meslek edindirmeye devam ediyor - Son Dakika

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü meslek edindirmeye devam ediyor

6 saat önce

Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından düzenlenen Meslek Edindirme Kurslarıyla suça karışan bireylerin toplumsal yaşama uyum sağlamaları kolaylaştırılıyor.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü meslek edindirmeye devam ediyor, System.String[]

Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından düzenlenen Meslek Edindirme Kurslarıyla suça karışan bireylerin toplumsal yaşama uyum sağlamaları kolaylaştırılıyor.


Cezaevi sonrasında vatandaşların sosyal yaşama adapte olabilmeleri için üretime yönlendirilmeleri büyük önem taşıyor. Kendilerinin ve ailelerinin geçimini sağlamaları için öneme sahip olan Meslek Edindirme Kursları, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Bozüyük Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa gerçekleşiyor. Son olarak Bozüyük'te ikamet eden yükümlülere yönelik başlatılan seramik-fayans kaplama kursu başlatıldı. Devam etmekte olan 424 saat saatlik kurs programında eğitim görenleri, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurum Müdürü Ruhi Aytuttu ve Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir ziyaret etti. Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman ve beraberindeki heyet, Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam ve Denetimli Serbestlik Müdürü Selçuk Aydemir'den kurs hakkında bilgi aldı.


Yapılan proje hakkında konuşan Denetim Serbestlik Müdürü Selçuk Aydemir, "Seramik-fayans kursunun açılmasına katkı sunan kurumlara, sosyal sorumluluk projesi içerisinde yer alan herkese teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK

Bilecik, Bozüyük, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İntihar şovmeni bu defa da Bilecik'te sahneye çıktı
İstanbul'da liseli genç kızlara taciz iddiası! 2 şüpheli gözaltına alındı Yıkım sırasında Atatürk resmini fark eden ekipler, çalışmayı durdurdu Depremde iki kişiyi enkazdan çıkaran Suriyeli Mahmud'un ailesi evsiz kaldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 00:18:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denetimli Serbestlik Müdürlüğü meslek edindirmeye devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]