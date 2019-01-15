Dengelenme ve İstikrar Yolunda Önemli Mesafe Alındı"

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Türkiye ekonomisinin zorlu bir süreci geride bırakarak dengelenme ve istikrar yolunda önemli mesafe aldığını vurgulayarak, "İnanıyoruz ki kamu ve özel sektör istişaresi ve koordinasyonuyla yeniden tempolu...

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Türkiye ekonomisinin zorlu bir süreci geride bırakarak dengelenme ve istikrar yolunda önemli mesafe aldığını vurgulayarak, "İnanıyoruz ki kamu ve özel sektör istişaresi ve koordinasyonuyla yeniden tempolu büyüme sürecine girecektir." ifadesini kullandı.



Hacısalihoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak öncülüğünde hayata geçirilen Enflasyonla Mücadele Programı'nın döviz kurlarındaki yükselişle hızlanan enflasyonun kontrol altına alınmasına çok önemli katkı sağladığını belirtti.



Enflasyonla mücadele konusunda Türk özel sektörünün devletle birlikte topyekun bir duruş sergilediğine dikkati çeken Hacısalihoğlu, "81 il ve 160 ilçedeki oda ve borsalarımızla bu programı sahiplenip firmaların geniş şekilde katılımını sağladık. Trabzon'da da odamız üyesi firmalarımız, Enflasyonla Topyekun Mücadele kapsamında, 'En Az Yüzde 10 İndirim Kampanyası'na büyük katılım gösterdi. Enflasyonla mücadelenin 2019'da da aynı şekilde devam etmesini arzu ediyoruz. Çünkü enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle de mücadele demektir." değerlendirmesinde bulundu.



Hacısalihoğlu, enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamunun ne de tek başına özel sektörün yapamayacağının altını çizerek, şunları kaydetti:



"Sorumluluk ve görev hepimizindir. TOBB öncülüğünde oda ve borsalarımız, milli bir dayanışma içinde 2019'da da Hazine ve Maliye Bakanlığımızın Enflasyonla Mücadele Programına desteklerini sürdürecektir. TTSO olarak bizler de üyelerimizin katkılarıyla enflasyonla mücadeleye devam edeceğiz. Enflasyonla mücadele kapsamında üretim ve istihdamda öne çıkan sektörleri desteklemek üzere sektörden gelen vergi indirimi talepleri hükümet tarafından olumlu karşılanarak uygulamaya konuldu. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın yıl sonunda süresi dolan KDV ve ÖTV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettirmesine yönelik kararını hem iç piyasayı hem de enflasyonla mücadeleyi destekleme anlamında çok olumlu bulduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle Türk iş dünyasının bu zor süreçten çıkması için verdiği destekler nedeniyle Bakanımıza bir kez daha teşekkür ediyor ve çeşitli alanlardaki desteklerin artarak sürmesini diliyoruz. Türkiye ekonomisi zorlu bir süreci geride bırakarak dengelenme ve istikrar yolunda önemli bir mesafe almıştır. İnanıyoruz ki kamu ve özel sektör istişaresi ve koordinasyonuyla yeniden tempolu büyüme sürecine girecektir."

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