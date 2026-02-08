Deniz Kazalarında Acı İstatistikler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Deniz Kazalarında Acı İstatistikler

Deniz Kazalarında Acı İstatistikler
08.02.2026 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2021-2025 yıllarında Türkiye'de 1695 deniz kazasında 151 ölü, 116 kayıp, 4452 kurtarma gerçekleşti.

TÜRKİYE'de 2021-2025 yıllarında meydana gelen 1695 deniz aracı kazasında 151 kişi ölü bulundu, 116 kişi kayboldu, 4 bin 452 kişi kurtarıldı.

Denizcilik faaliyetlerinin sorunsuz sürdürülebilmesi için öneme sahip deniz güvenliğini tehdit eden en büyük unsurlar arasında gemi kazaları yer aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl Türkiye'de 299 deniz aracı kazası oldu. Bu kazalarda 561 kişi kurtarıldı, 21 kişi öldü, 5 kişi kayboldu, 39 kişi de yaralandı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 2016 yılından itibaren Deniz Kaza Bilgi Sistemi'nden (DKBS) derlediği verilere göre Türkiye'de 2021-2025 yıllarında 1695 deniz aracı kazasında 151 kişi ölü bulundu, 116 kişi kayboldu, 4 bin 452 kişi kurtarıldı.

Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin kaza-olay istatistiklerine göre Türkiye'de 2016'dan itibaren deniz kaza araçlarında hayatını kaybeden, kurtarılan, kaybolan ve yaralananların sayısı şöyle:

"2024'te deniz aracı kazası 379, kurtarılan kişi sayısı 899, ölü bulunan kişi sayısı 45, yaralı sayısı 32, kaybolan kişi sayısı 12. 2023'te deniz aracı kazası 244, kurtarılan kişi sayısı 728, ölü bulunan kişi sayısı 19, yaralı sayısı 25, kaybolan kişi sayısı 42. 2022'de deniz aracı kazası 250, kurtarılan kişi sayısı 1036, ölü bulunan kişi sayısı 23, yaralı sayısı 19, kaybolan kişi sayısı 34. 2021'de deniz aracı kazası 523, kurtarılan kişi sayısı 1228, ölü bulunan kişi sayısı 43, yaralı sayısı 24, kaybolan kişi sayısı 23. 2020'de deniz aracı kazası 594, kurtarılan kişi sayısı 1411, ölü bulunan kişi sayısı 122, yaralı sayısı 16, kaybolan kişi sayısı 40. 2019'da deniz aracı kazası 373, kurtarılan kişi sayısı 1606, ölü bulunan kişi sayısı 56, yaralı sayısı 74, kaybolan kişi sayısı 35. 2018'de deniz aracı kazası 111, kurtarılan kişi sayısı 444, ölü bulunan kişi sayısı 19, yaralı sayısı 13 kaybolan kişi sayısı 22. 2017'de deniz aracı kazası 191, kurtarılan kişi sayısı 520, ölü bulunan kişi sayısı 43, yaralı sayısı 34, kaybolan kişi sayısı 27. 2016'da deniz aracı kazası 24, kurtarılan kişi sayısı 11, ölü bulunan kişi sayısı 25, yaralı sayısı 4, kaybolan kişi sayısı 1."

Kaynak: DHA

Denizcilik, Güvenlik, Türkiye, Ulaşım, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz Kazalarında Acı İstatistikler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
Konuşma Terapisti Mehmet Emrah Cangi: Akıcı konuşmayan biri de deha olabilir Konuşma Terapisti Mehmet Emrah Cangi: Akıcı konuşmayan biri de deha olabilir
ABD’den, İran ile ticaret yapan ülkelere ek vergi ABD'den, İran ile ticaret yapan ülkelere ek vergi
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Yine böcek ilacı 11 kişi hastaneye kaldırıldı Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı

10:12
Bu nasıl iş Savcılık Epstein’ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş
Bu nasıl iş! Savcılık Epstein'ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş
09:26
Tether’den Türkiye’de tarihi operasyon 500 milyon dolar değerindeki varlık donduruldu
Tether'den Türkiye'de tarihi operasyon! 500 milyon dolar değerindeki varlık donduruldu
08:40
Yıllar sonra bir ilk Kadir Şeker bakın nerede görüntülendi
Yıllar sonra bir ilk! Kadir Şeker bakın nerede görüntülendi
08:26
“Balıklarını bana sat“ dedi, sonra yaptıkları Galata Köprüsü’nü karıştırdı
"Balıklarını bana sat" dedi, sonra yaptıkları Galata Köprüsü'nü karıştırdı
07:04
Prens Andrew’un eski sevgilisi: Epstein ölmedi, İsrail’de yaşıyor
Prens Andrew'un eski sevgilisi: Epstein ölmedi, İsrail'de yaşıyor
06:28
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor Masada oturan 2 kişiye bakın
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Masada oturan 2 kişiye bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 10:30:22. #7.11#
SON DAKİKA: Deniz Kazalarında Acı İstatistikler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.