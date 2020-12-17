Denizli'de freni boşalan otobüs 5 araca çarptı; o anlar kamerada - Son Dakika

Denizli'de freni boşalan otobüs 5 araca çarptı; o anlar kamerada

17.12.2020 16:51
Denizli'de freni boşalan otobüs 5 araca çarptı; o anlar kamerada, System.String[]

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde park halindeyken freni boşalan yolcu otobüsü, rampa aşağı ilerleyip 5 araca çarptı ardından da yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde park halindeyken freni boşalan yolcu otobüsü, rampa aşağı ilerleyip 5 araca çarptı ardından da yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Mahalle halkını korkutan kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün saat 22.00 sıralarında, Necip Ali Caddesi'nde meydana geldi. Özel bir şirkete ait 20 S 0780 plakalı park halindeki yolcu otobüsü, frenini boşalması nedeniyle hareket etmeye başladı. Yokuş aşağı yaklaşık 700 metre ilerleyen otobüs, önüne çıkan park halindeki bir kamyonete ardından 4 araca çarptı. Otobüs, yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hareket halindeki sürücüsüz otomobilin park halindeki otomobile çarpması, kamyonetin savrulması ve otobüsün ilerlemeye devam etmesi yer alıyor.

Mahalle halkından Kamil Şanverdi, kazada can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirterek, "Otobüs geldi, yoldaki diğer araçlara çarptı. Freninin boşaldığını öğrendik. Şoföre telefon ettiler, evinden geldi. Çarpma anında çok büyük gürültü çıktı. Adeta bomba patladı. Ben çıkan sese uyandım. Buraya gelip baktık. Arabalarda hasar oluştuğunu gördük. Çok şükür can kaybı yaşanmadı" dedi. Mehmet Çolak ise, "Otobüs yukarıdan hareket etmeye başlamış. Aşağı doğru ilerlemiş. İçinde şoför yokmuş. Aracımı saat 20.00 sıralarında evimin önünden farklı bir yere park etmiştim. Yoksa benim aracım da kazadan zarar görecekti" diye konuştu.

Denizli'de freni boşalan otobüs 5 araca çarptı; o anlar kamerada
Denizli'de freni boşalan otobüs 5 araca çarptı; o anlar kamerada
Denizli'de freni boşalan otobüs 5 araca çarptı; o anlar kamerada
Denizli'de freni boşalan otobüs 5 araca çarptı; o anlar kamerada
Denizli'de freni boşalan otobüs 5 araca çarptı; o anlar kamerada

Pamukkale, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Denizli'de freni boşalan otobüs 5 araca çarptı; o anlar kamerada - Son Dakika


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