Denizli'de freni boşalan otobüs 5 araca çarptı; o anlar kamerada - Son Dakika

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde park halindeyken freni boşalan yolcu otobüsü, rampa aşağı ilerleyip 5 araca çarptı ardından da yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Mahalle halkını korkutan kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün saat 22.00 sıralarında, Necip Ali Caddesi'nde meydana geldi. Özel bir şirkete ait 20 S 0780 plakalı park halindeki yolcu otobüsü, frenini boşalması nedeniyle hareket etmeye başladı. Yokuş aşağı yaklaşık 700 metre ilerleyen otobüs, önüne çıkan park halindeki bir kamyonete ardından 4 araca çarptı. Otobüs, yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hareket halindeki sürücüsüz otomobilin park halindeki otomobile çarpması, kamyonetin savrulması ve otobüsün ilerlemeye devam etmesi yer alıyor.