Denizli'de kaybolan 2 gencin cesedi 26 metrelik su kuyusunda bulundu

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu 2 gencin cesedi 26 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu.

Acıpayam ilçesinde 19 yaşındaki İsmail Yalçın ve 17 yaşındaki Hasan Akköse'yle ilgili aile yakınlarının 9 Haziran akşamı kayıp ihbarı sonrası Serinhisar ilçesi Develi Kuyusu mevkisindeki su kuyusunda dün başlatılan arama çalışması tamamlandı.

İçine taş yığılarak dibi kapatıldığı belirlenen su kuyusunun yanında iş makineleriyle başlatılan çalışmalar saat 05.00 sıralarında sonlandırıldı.

Bölgeye gönderilen iş makineleri iki gün boyunca 26 metre derinliğindeki su kuyusuna paralel kazı çalışması yaptı.

İtfaiye ekipleri daha sonra çalışmalara kazma ve kürekle destek verdi. Yaklaşık 5 saat süren kazı çalışmalarında kuyuya atılan taşlar tek tek çıkartıldı, toprak tahliye edildi.

İlk gencin cesedine 03.30 sıralarında, diğer gencin cesedine ise 05.30 sıralarında ulaşıldı.

Gençlerden birisinin başından diğerinin ise sırtından tüfekle vurularak öldürüldüğü öğrenildi.

Çalışmalar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri nezaretinde yürütüldü.

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından gençlerin cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

7 kişi tutuklandı

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 7'si Emniyet'teki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan gençlerle telefonda son görüşmeyi yaptığı belirlenen M.A'nın da aralarında bulunduğu 7 kişi çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Cinayeti itiraf etti

M.A'nın ifadesinde cinayeti işlediğini kabul ettiği ve maktullerle aralarında alacak meselesi yüzünden tartışmanın yaşandığını söylediği öğrenildi.

Öte yandan zanlının maktullerle perşembe günü akşam ormanlık alanda buluştuğu ve orada cinayeti işledikten sonra ayrıldığı, ertesi gün olay yerine gelerek başkasından aldığı otomobilin bagajına koyduğu cesetleri su kuyusuna attığı belirtildi.

Zanlının daha sonra otomobili bir akaryakıt istasyonunda temizledikten sonra sahibine teslim ettiği ifade edildi.

M.A'nın cinayeti işledikten sonra diğer 8 kişiyi bir minibüsle alıp su kuyusunun bulunduğu yere gelip kuyu içini taş ve toprakla doldurdukları ileri sürüldü.

Olay

Acıpayam'da 9 Haziran'da kayıp ihbarı yapılan 2 kişiyle ilgili arama çalışmaları, kullandıkları otomobilin Serinhisar ilçesine gittiğinin tespit edilmesinin ardından bu bölgedeki ormanlık alana yoğunlaştırılmıştı. Terkedilmiş otomobil, parçalanmış 2 cep telefonu ve kan izleri bulunmasının ardından kayıp kişilerin son telefon görüşmesini yaptıkları belirlenen M.A. ile 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Çapraz sorguda iki kişinin cesetlerinin Develi Kuyusu mevkisindeki su kuyusuna atıldığının belirtilmesi sonrası 2 gün önce arama ve kazı çalışması başlatılmıştı.