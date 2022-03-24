Denizli'de kuryenin öldüğü trafik kazasına ilişkin yargılanan otomobil sürücüsü tahliye edildi - Son Dakika
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Denizli'de kuryenin öldüğü trafik kazasına ilişkin yargılanan otomobil sürücüsü tahliye edildi

24.03.2022 14:48
Denizli'de kuryenin öldüğü trafik kazasına ilişkin yargılanan otomobil sürücüsü tahliye edildi

Denizli'de 19 yaşındaki motosikletli kuryenin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan otomobil sürücüsünün tahliyesine karar verildi.

Denizli'de 19 yaşındaki motosikletli kuryenin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan otomobil sürücüsünün tahliyesine karar verildi.

Denizli 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanık M.K. bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Kazada ölen motosiklet sürücüsü Necati Yasin Batır'ın yakınları ile avukatlar, salonda hazır bulundu.

Batır ailesinin avukatı, yaptıkları araştırmalarda, kaza öncesinde iki aracın yarış halinde olduğunu ve kaza meydana geldikten sonra bir aracın olay yerinden kaçtığını tespit ettiklerini bildirdi.

M.K'nin avukatı ise, 3-4 trafik ışığının bulunduğu bölgede trafiğin de sıkışık olduğunu, müvekkilinin yarış yaptığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Sanık M.K. de tahliyesini talep etti.

İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinden rapor beklendiğini belirten hakim, M.K'nin tahliyesine karar vererek, duruşmayı 10 Mayıs'a erteledi.

Arkadaşları tepki gösterdi

Davayı takip eden Necati Yasin Batır'ın arkadaşları, duruşmanın ardından motosikletlerle 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'nda toplandı.

Batır'ın ablası Ayşenur Batır, burada yaptığı açıklamada, sanığın suçunun sabit olduğunu savunarak, 67 gün sonra serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Olay

Merkezefendi Caddesi'nde 16 Ocak'ta M.K'nin (26) kullandığı otomobil önce motosiklete daha sonra bir minibüse çarpmıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Necati Yasin Batır (19) yaşamını yitirmiş, minibüsteki 1 kişi de yaralanmıştı. Kazanın ardından alkollü olduğu tespit edilen ve tutuklanan M.K, ilk duruşmada alkollü araç kullandığını kabul etmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de kuryenin öldüğü trafik kazasına ilişkin yargılanan otomobil sürücüsü tahliye edildi - Son Dakika


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