Denizli'de lastik yüklü tır devrildi
1 saat önce
Denizli'nin Çardak ilçesinde kontrolden çıkan lastik yüklü tır devrildi.
Denizli Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:46 Kaynak: İHA
'nin Çardak
ilçesinde kontrolden çıkan lastik yüklü tır devrildi. Kaza sonrası karayolunda ulaşım bir süre durdu.
Kaza, Denizli-Afyonkarahisar karayolu üzerinde Çardak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kemal Özdemir
kontrolündeki 34 HC 3792 plakalı lastik yüklü tır, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Yan yatan tır, refüjde bulunan bariyerleri yıkarak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yara almadan kurtulan sürücü kontrol amaçlı hastaneye götürülürken kaza esnasında tırın çekicisinde yüklü olan lastiklerin savrulmaması ise olası bir facianın önüne geçti.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kaza: 5 kişi yaralandı Çarptığı TIR'ın altında kalan sürücü, hayatını kaybetti Uçağın denize indiği o an kokpit kamerasında Sultangazi'de erkek çocuklarını taciz eden sapık yakalandı