Denizli'de öğretmen ve öğrenciler yıkanabilir maske üretimine başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de öğretmen ve öğrenciler yıkanabilir maske üretimine başladı - Son Dakika

Denizli'de öğretmen ve öğrenciler yıkanabilir maske üretimine başladı

6 saat önce

Denizli'deki 3 teknik lisede öğretmen ve öğrenciler, yıkanabilir koruyucu maske üretimine başladı.

Denizli'de öğretmen ve öğrenciler yıkanabilir maske üretimine başladı, System.String[]

Denizli'deki 3 teknik lisede öğretmen ve öğrenciler, yıkanabilir koruyucu maske üretimine başladı.

Servergazi Borsa İstanbul, Osman Aydınlı ile Buldan Ali Tunaboylu mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Moda Tasarım Teknolojileri Alanı öğretmen ve öğrencileri, günlük 3 bin maske üretiyor.

Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Muhammet Oğur, AA muhabirine, koronavirüs salgınının hemen ardından okulda maske üretimine yönelik altyapı çalışmalarını hızlıca tamamlayarak üretime başladıklarını söyledi.

Okuldaki 3 sınıfta seri üretim bandı kurduklarını anlatan Oğur, yüzde 100 pamuklu kumaştan üretilen maskelerin 70 dereceye kadar 20 kez yıkanabilir olduğunu belirtti.


Maskelerin tekrar dezenfekte edilerek kullanılabildiğini anlatan Oğur, şöyle devam etti:


"Şu anda okulumuzda 6 öğrenci ve 4 öğretmen arkadaşımız maske üretiyor. Büyük bir heyecan ve enerjiyle başladık. Kapasitemiz olan günlük bin maskenin üzerinde üretim yapıyoruz. Gerekirse okuldaki diğer sınıfları atölyeye dönüştürüp üretime hız vereceğiz."

Lisenin 12. sınıf öğrencisi Emine Topal da arkadaşlarıyla "Çorbada bizim de tuzumuz olsun." diyerek maske dikme işine başladığını kaydetti.

Giyim üretim teknolojisi öğretmeni Serpil Göker Zeren ise salgına karşı mücadele ruhuyla çalıştıklarını, öğrencilerin gösterdiği dayanışma duygusunun memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Borsa İstanbul, Servergazi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:14 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İlkokul öğretmeni, koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrencilerini görüntülü arayarak yoklama alıyor
Kübra öğretmeni öldüren eski eşe müebbet hapis cezası verildi Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı Son Dakika: Sağlık çalışanlarına ek ödeme ve ücretsiz ulaşım müjdesi
2020 Tokyo Olimpiyatları, koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelendi 2020 Tokyo Olimpiyatları, koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelendi         
15:39
Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar         
13:29
Portekiz'in 7 tepeli başkenti Lizbon: Bu şehirde nefes aldığınızı hissedeceksiniz! Portekiz'in 7 tepeli başkenti Lizbon: Bu şehirde nefes aldığınızı hissedeceksiniz!         
12:18
WhatsApp'tan gönderilen WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor         
12:01
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş! Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!         
11:12
Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj         
10:57
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek         
10:50
İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor         
10:38
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik         
10:20
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı         
09:48
Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı         
09:43
KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı         
09:40
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:35
Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi         
09:17
Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı         
09:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 20:52:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de öğretmen ve öğrenciler yıkanabilir maske üretimine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]