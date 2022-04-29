Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

29.04.2022 13:44

Denizli'nin Buldan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Denizli'nin Buldan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Yaşar Şaşkın yönetimindeki 64 AAE 446 plakalı otomobil, Oğuz Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Sürücü Şaşkın otomobil içinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Şaşkın'ın cenazesi, bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika


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