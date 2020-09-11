Son dakika haberleri... STK'lar Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

STK'lar Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu

DENİZLİ - Denizli'de, sivil toplum örgütü temsilcileri, Erol Mütercimler hakkında İmam Hatip Lisesi mezunları için söylediği sözlerden dolayı hem kişisel olarak hem de platform olarak suç duyurusunda bulundu.

Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erol Mütercimler'e, katıldığı bir televizyon programında İmam Hatip mezunları hakkında söylediği sözlerden dolayı bir tepki de Denizli'den geldi. Sivil toplum örgütü temsilcileri, Denizli Adalet Sarayı'na giderek Erol Mütercimler hakkında hem bireysel hem de platform adına suç duyurusunda bulundu.

Platform adına açıklama yapan platform sözcüsü M. Salih Erdoğan, "Erol Mütercimler'in açıklamaları, hem İmam Hatip Lisesi mezunlarına, hem de mütedeyyin kesime saldırıdır. Mütercimler, nefret suçu işlemiştir. Türkiye'mize çağ atlatan, kabuğunu ve zincirlerini kırmasında emeği, alın teri bulunan İmam Hatiplilere karşı hazımsızlığını dışa vurmuştur. Onlar İmam Hatiplilerin sadece imam olmasını istiyorlar. Kendilerince haddimizi bilmemizi istiyorlar. Hayır! Haddimizi bilmeyeceğiz. Cennet vatanımızı, daha da güzelleştirmek için çalışmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Kabul edemeyiz"

Mütercimler'in açıklamalarının, ne ifade özgürlüğü, ne de başka bir kavram altında değerlendirilemeyeceğini ve kabul edilemez olduğunu söyleyen Erdoğan, "Erol Mütercimler isimli şahsın, İmam Hatip Lisesi gibi büyük bir camiaya, cahil meclislerinde bile rastlanmayacak şekilde genelleme yaparak saldırmasını, hakaret etmesini kabul edemeyiz. Bu, ne ifade özgürlüğü ne de başka bir kavram altında tanımlanabilecek bir şey değildir. Kötü niyet taşıdığı, hakaret ve saldırı olduğu apaçık ortada olan bu açıklamalar suçtur. Erol Mütercimler'in açıklamaları, hem İmam Hatip Lisesi mezunlarına, hem de mütedeyyin kesime saldırıdır. Mütercimler, nefretini kusarak suç işlemiştir. Yüce Türk adaletine olan inancımız gereği, buraya gelerek suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullandı.

"Haddimizi bilmeyeceğiz"

Erol Mütercimler'in şahsında vücut bulan zihniyeti yıllardır tanıdıklarını ve kendilerini seçkin sınıf olarak değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, "Tarihimizin her döneminde bazen 12 Eylül'de, bazen 28 Şubat'ta, bazen e-muhtıralarda gösterdiler kendilerini. Bunların derdi hep İmam Hatipliler ve mütedeyyin kesim oldu. Mütercimler denen zat, Türkiye'mize çağ atlatan, kabuğunu ve zincirlerini kırmasında emeği, alın teri bulunan İmam Hatiplilere karşı hazımsızlığını dışa vurmuştur. Onlar İmam Hatiplilerin sadece imam olmasını istiyorlar. Kendilerince haddimizi bilmemizi istiyorlar. Hayır! Haddimizi bilmeyeceğiz. Cennet vatanımızı, daha da güzelleştirmek için çalışmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz. Kimse biz İmam Hatiplilere sınır çizemez. Kimse bizim vatan sevgimizi sorgulayamaz. Kimse bizi ötekileştiremez. Vatanseverlik kimsenin tekelinde değildir" dedi.