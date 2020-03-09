Denizli'de trafik kazası: 2 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de trafik kazası: 2 ölü - Son Dakika

Denizli'de trafik kazası: 2 ölü

6 saat önce

Denizli'de kontrolden çıkarak şarampole giren otomobildeki 2 genç yaşamını yitirdi.

Denizli'de trafik kazası: 2 ölü, System.String[]

Denizli'de kontrolden çıkarak şarampole giren otomobildeki 2 genç yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgilere göre, kaza sabah erken saatlerde Pamukkale ilcesi Akköy Mahallesi çıkışında meydana geldi. Yunus Yağmurlu (21) idaresindeki 16 AUD 84 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole girdi. Araç zeytin ağaçlarına çarparak durabildi. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler sürücü Yağmurlu ile yanında bulunan Enver Canbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - DENİZLİ

Pamukkale, Yağmurlu, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil zeytin bahçesine uçtu: 2 ölü
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada! Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 19:36:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de trafik kazası: 2 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]