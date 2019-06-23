Son Dakika Haberleri: Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı
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Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı

1 saat önce

Denizli'nin Tavas ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]
Denizli'nin Tavas ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tavas'tan Ulukent Mahallesi'ne giden Bayram Düdükçü yönetimindeki 20 HU 310 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden M. Emin Ulutaş'ın kullandığı 20 ACA 686 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Düdükçü ile yolcular Süleyman ve Gülsüm Düdükçü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sıkıştıkları otomobilden itfaiye ekiplerince çıkartılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:21 Kaynak: AA
Ulukent, Tavas, Denizli, Güncel
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