Denizli denizli'ye şehit ateşi düştü - Son Dakika

Denizli denizli'ye şehit ateşi düştü
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Denizli'ye şehit ateşi düştü (3)ŞEHİT BABASINA VALİ VE ASKERLERDEN TESELLİDenizli Valisi Hasan Karahan, Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın evini ziyaret ederek, babası Suat Akman'ı teselli etmeye çalıştı.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:36 Kaynak: DHA
Denizli'ye şehit ateşi düştü (3)
ŞEHİT BABASINA VALİ VE ASKERLERDEN TESELLİ
Denizli Valisi Hasan Karahan, Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın evini ziyaret ederek, babası Suat Akman'ı teselli etmeye çalıştı. Vali Hasan Karahan'ın şehit evi ziyaretine AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 11. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk, Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, Denizli İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız da eşlik etti. Vali Karahan ve beraberindekiprotokol üyeleri şehit babasına başsağlığı dileğinde bulundu.
Son Dakika TSK destekli SMO, stratejik Şeyh Akil köyünü ele geçirdi İdlib şehidi Ragıp Coşkun'un 'Şehit olmak kalbime doğuyor' mesajı verdiği ortaya çıktı Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili manipülasyon içerikli sosyal medya paylaşımlarına soruşturma Mardin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu FETÖ'den açığa alındı