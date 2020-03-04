Denizli denizli'ye şehit ateşi düştü - Son Dakika

Denizli'ye şehit ateşi düştü (3)

ŞEHİT BABASINA VALİ VE ASKERLERDEN TESELLİ

Denizli Valisi Hasan Karahan, Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın evini ziyaret ederek, babası Suat Akman'ı teselli etmeye çalıştı. Vali Hasan Karahan'ın şehit evi ziyaretine AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 11. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk, Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, Denizli İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız da eşlik etti. Vali Karahan ve beraberindekiprotokol üyeleri şehit babasına başsağlığı dileğinde bulundu.