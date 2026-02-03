Denizli\'nin Ocak İhracatı 370 Milyon Dolar

Denizli'nin 2026 yılı Ocak ayı ihracatı 370 milyon dolar olarak gerçekleşti. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, ihracat rakamları, sektör performansları, küresel ticaret gelişmeleri ve para politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Türkiye'nin ihracatı ocak ayında yüzde 3,9 azalışla 20,3 milyar dolar olurken, Denizli ihracatı yüzde 3,2 düşüşle 370 milyon dolar olarak kaydedildi. Denizli, Türkiye ihracat sıralamasında 9'uncu sıradaki yerini korudu. DENİB kayıtlarına göre ise ihracat yüzde 2,4 artışla 303 milyon dolara ulaştı. Ocak ayında Denizli'nin tekstil-konfeksiyon ihracatı yüzde 9,1 azalışla 105 milyon dolar, elektrik-elektronik ihracatı yüzde 4 artışla 89 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller ihracatı yüzde 14 artışla 70 milyon dolar oldu. Tarım ihracatı yüzde 5,1 azalışla 32 milyon dolar, madencilik ihracatı ise yüzde 4,9 düşüşle 21 milyon dolar olarak gerçekleşti.

En fazla ihracat İngiltere'ye

Denizli ihracatında ocak ayında ilk sırada İngiltere yer aldı. İngiltere'ye ihracat yüzde 12 artışla 63 milyon dolara yükseldi. İtalya'ya ihracat yüzde 3,5 artışla 39 milyon dolar olurken, Almanya'ya ihracat yüzde 2,2 azalışla 31 milyon dolar olarak kaydedildi. ABD'ye ihracat yüzde 37 düşüşle 25 milyon dolara gerilerken, Fransa'ya ihracat yüzde 41,3 artışla 24 milyon dolar oldu. Mısır'a ihracatta ise yüzde 134'lük artış dikkat çekti.

"AB-Hindistan STA'sı Denizli için risk barındırıyor"

Avrupa Birliği ile Hindistan arasında 19 yıldır süren Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin olumlu sonuçlandığını hatırlatan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Bu anlaşma ile AB ve Hindistan arasındaki ticaret hacminin 2032'ye kadar ikiye katlanması öngörülüyor. Ancak düşük maliyetli üretim avantajına sahip Hindistan'ın AB pazarına gümrüksüz erişimi, Denizli ihracatının omurgasını oluşturan tekstil-konfeksiyon ve ev tekstili sektörleri açısından ciddi rekabet riskleri barındırıyor" dedi.

Memişoğlu, 2025 yılında Denizli ihracatında tekstil-konfeksiyon sektörünün yüzde 29,2 pay ve 1,4 milyar dolara yaklaşan ihracatla ilk sırada yer aldığını, sektör ihracatının yüzde 65'inin AB ülkelerine yapıldığını vurguladı. AB'nin Asya ve Güney Amerika ülkeleriyle STA'ları artırmasının Türkiye açısından riskleri yükselttiğini belirten Memişoğlu, Gümrük Birliği'nin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

"Faiz indirimi ihracatçı açısından olumlu"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 22 Ocak 2026 tarihli PPK toplantısında 100 baz puanlık faiz indirimi yaptığını hatırlatan Memişoğlu, "İndirim oranı beklentilerin altında kalsa da dezenflasyon süreci ve finansal istikrar çerçevesinde faiz indirimlerinin devam etmesini iş dünyası olarak olumlu karşılıyoruz. Kur istikrarı ve maliyet yapısıyla birlikte değerlendirildiğinde, faiz indiriminin ihracatçımıza rekabet avantajı sağlamasını bekliyoruz" diye konuştu.

Heimtextil'e Denizli'den yoğun katılım

DENİB Başkanı Memişoğlu, Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Heimtextil Fuarı'na Denizli'den 57 firmanın katılımcı olarak yer aldığını, 100'ün üzerinde Denizlili firmanın da fuarda bulunduğunu belirtti. Memişoğlu, "DENİB olarak Turkish Towels standımızla firmalarımızın yanında olduk. Tasarım yarışması finalistlerimizin ürünlerini sergiledik ve Türk havlusunun küresel tanıtımına katkı sağladık" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ