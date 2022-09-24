Denizli'de evlerden eşya çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika
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Denizli'de evlerden eşya çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı

24.09.2022 12:16
Denizli'de evlerden eşya çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 evden elektrikli ısıtıcı, tencere, nevresim takımı, yastık, seccade, halı ve battaniye gibi ev eşyalarının çalışması üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlıların Raziye S. (42) ve birlikte yaşadığı İbrahim D. (51) olduğunu belirleyen ekipler, şüphelileri Aydın'ın Karacasu ilçesindeki evlerinde yakaladı.

Evde bulunan çalıntı eşyalar sahiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Raziye S. tutuklanırken, İbrahim D. adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Denizli, Tavas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de evlerden eşya çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de evlerden eşya çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika
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