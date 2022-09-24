Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 evden elektrikli ısıtıcı, tencere, nevresim takımı, yastık, seccade, halı ve battaniye gibi ev eşyalarının çalışması üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Denizli, Tavas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli'de evlerden eşya çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika

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