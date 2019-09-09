Denizli stratonikeia'da masklar bulundu

Stratonikeia'da masklar bulundu

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde UNESCO Geçici Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Stratonikeia Antik Kenti'ndeki antik tiyatroda, 2 bin 200 yıllık olduğu tahmin edilen mitoloji tanrılarının mermer bloklarına işlendiği 17 mask daha bulundu. Böylelikle Antik Kent'te bugüne kadar bulunan maskların sayısı 33'e yükselmiş oldu.

Yatağan ilçesi yakınlarında bulunan antik kent Stratonikeia'da, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt başkanlığındaki heyet, 2008 yılından bu yana kazı çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların yoğunlaştığı 12 bin kişilik 2 bin 200 yıllık antik tiyatronun sahne binasının bulunduğu alanda, mitolojik masklar bulundu. Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemleri'ne ev sahipliği yapan antik kentte bulunan masklar temizlenip, restorasyonu yapılıyor. Şu ana kadar yapılan kazı çalışmalarında 33 mask bulunarak koruma altına alındı.

Stratonikeia Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, bulunan eserlerin Helenistik Dönem'de tiyatro oyunlarında kullanılan maskların mermer taşlar üzerine

işlenmiş kabartmalar olduğunu söyledi. Tarihsel anlamda bulunan tarihi eserlerin oldukça önemli olduğunu kaydeden Söğüt, Bulunan masklar, o dönemde gösteri sanatlarının faal anlamda sergilendiğini ortaya koyuyor. Buldukları tarihi eserlerin iyi bir işçilikten geçmiş olduğu görülüyor. Daha önce burada 16 mask bulmuştuk şu anki kazılarda da 17 maskı gün yüzüne çıkararak korumaya aldık. Bunlar farklı kültürlere ve inançlara ait pek çok tanrı ve tanrıça ile insanlara ait betimlemeler. Onların da ötesinde bulduğumuz masklar olağandan çok daha kabarık olarak betimlenmiş dedi.