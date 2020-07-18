Denizlispor, Alanyaspor maçına hazır - Son Dakika

Denizlispor, Alanyaspor maçına hazır

Yukatel Denizlispor, Alanyaspor maçı için yola çıktı.

Yukatel Denizlispor, Alanyaspor maçı için yola çıktı. Alanya'da akşam yapılacak son idmanın ardından maç saatini bekleyecek olan yeşil siyahlı ekipte alt adalesinde oluşan ödem sebebiyle Ogenyi Onazi kadroya dahil edilmedi.

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Yukatel Denizlispor, Süper Lig Cemil Usta Sezonun 33. Hafta müsabakaları kapsamında Alanyaspor'a konuk olacak. Denizli'deki son idmanın ardından Alanya'ya hareket eden yeşil siyahlı ekip akşam yapacağı son idmanın ardından maç saatini bekleyecek. 19 Haziran saat 21.00'da başlayacak olan müsabakada alt adalesinde ödem oluşan Ogenyi Onazi kadroya dahil edilmedi. Sakatlığı sebebiyle 2 haftadır takımdan ayrı olarak çalışan Tiago Lopes iyileşerek kadrodaki yerini aldı. Horozların, Alanyaspor maçı kadrosunda ise Hüseyin Altıntaş, Ali Eren Yalçın, Zeki Yavru, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Muhammed Özkal, Zakarya Bergdich, Alihan Kalkan, Özgür Çek, Isaac Sackey, Kibong Mbamba, Radoslaw Murawski, Ismail Aissati, Asım Aksungur, Olcay Şahan, Recep Niyaz, Sedat Şahintürk, Hadi Sacko, Oscar Estupinan ve Hugo Rodallega yer aldı.


Öte yandan, Yukatel Denizlispor'da Hugo Rodallega, Zeki Yavru, Özgür Çek ve Ogenyi Onazi'nin 3'er sarı kartı bulunuyor. Ayrıca yeşil siyahlı ekipte teknik heyet, futbolcu ve kulüp çalışanlarına yapılan Covid-19 Testleri negatif çıktığı öğrenildi. - DENİZLİ

Aytemiz Alanyaspor, Denizlispor, Denizli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 13:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Denizlispor, Alanyaspor maçına hazır - Son Dakika Spor
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