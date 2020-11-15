Denizlispor seri istiyor
15.11.2020 12:33
SÜPER Lig'de bu sezon ilk 7 maçta tek galibiyet alabilen sondan ikinci sıradaki Yukatel Denizlispor, milli aradan sonra yakalayacağı seriyle üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
SÜPER Lig'de bu sezon ilk 7 maçta tek galibiyet alabilen sondan ikinci sıradaki Yukatel Denizlispor, milli aradan sonra yakalayacağı seriyle üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Denizlispor Başkan Yardımcısı Kaan Şanlıkan, 21 Kasım Cumartesi günü iç sahada oynayacakları Gaziantep FK maçını kazanarak çıkışa geçmek istediklerini söyledi.
Milli arayı iyi değerlendirmek istediklerini ifade eden Şanlıkan, "Takım olarak Gaziantep FK maçıyla birlikte yükselişe geçmek istiyoruz. Seri galibiyetler alarak puan tablosunda üst sıralara tırmanmayı amaçlıyoruz" diye konuştu. Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenmanlarını sürdüren Denizli'de sakatlıktan dönen Sakıp ve Aytaç halen takımdan ayrı çalışıyor.
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