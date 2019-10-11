Son Dakika Haberleri: Denizlispor'un yeni teknik direktörü mehmet özdilek
Son Dakika Spor Denizlispor'un yeni teknik direktörü mehmet özdilek

Denizlispor'un yeni teknik direktörü mehmet özdilek

1 saat önce

Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek oldu.

Denizlispor'un yeni teknik direktörü mehmet özdilek, System.String[]

Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek oldu. Yeşil-siyahlı kulübün yöneticileri, İstanbul'da görüştükleri Özdilek ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Hafta başında Yücel İldiz ile yollarını ayıran Denizlispor'da teknik direktörlüğe Mehmet Özdilek getirildi. Kulüp Başkanı Ali Çetin, yardımcıları Kaan Şanlıkan ve Taner Atilla ile futbol şubeden sorumlu asbaşkan Ali Fırat, İstanbul'da deneyimli teknik direktör ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede anlaşma sağlandı.

Mehmet Özdilek, yarın Altınordu ile yapılacak hazırlık maçından önce Yukatel Denizlispor Haluk Ulusoy Tesisleri'ne gelerek saat 14.00'te sözleşme imzalayacak. Sözleşme süresi sezon sonuna kadar olacak.


Mehmet Özdilek, Denizlispor, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Başkan İmamoğlu: "kahramanlara ihtiyaç duymayacağımız mekanizmaları kuracağız"
Denizlispor'un yeni Teknik Direktörü Mehmet Özdilek oldu Fenerbahçe tarihinde bir ilk: Kızlar için futbol okulu Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösteren İtalyanlara Cengiz Ünder'den asker selamlı cevap

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 17:08:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizlispor'un yeni teknik direktörü mehmet özdilek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]