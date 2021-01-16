"Denizsiz kentin balıkçıları" ekmeklerini buzla kaplı nehirden çıkarıyor - Son Dakika

"Denizsiz kentin balıkçıları" ekmeklerini buzla kaplı nehirden çıkarıyor

16.01.2021 11:13

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yazın tarım ve hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan köylüler, kışın dondurucu soğuklarla büyük bir kısmı buzla kaplanan Murat Nehri'nde balık avlayarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yazın tarım ve hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan köylüler, kışın dondurucu soğuklarla büyük bir kısmı buzla kaplanan Murat Nehri'nde balık avlayarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Tutak ilçesine bağlı 40 haneli Batmış köyünde yazın tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, kışın ailelerini geçindirmek için Murat Nehri'nde zorlu balık avına çıkıyor.

Çetin geçen kış ayları boyunca hemen hemen her gün sabahın ilk ışıklarıyla uyanan vatandaşlar, hayvanlarının bakımını yaptıktan sonra köyün önünden geçen Murat Nehri'nin yolunu tutuyor.

Balık avı hazırlıklarını yapıp su geçirmeyen tulumlarını giyerek iyi bir başlangıç için "vira bismillah" diyen köylüler, nehrin yüzeyindeki buzlara küreklerle vurarak balıkların yerini tespit ediyor.

Bölge halkının nehirlerde avlanmak için kullandığı ve "serpme" ismini verdiği ağı suya atan balıkçılar, bir süre bekledikten sonra ağı sudan çıkarıp avladıkları balıkların sevincini yaşıyor.

Ağlarını atmak ya da toplamak için dondurucu soğuğa rağmen nehirdeki buzların üzerine çıkan vatandaşlar, avladıkları balıkları çuvallara dolduruyor.

Sabahleyin başladıkları zorlu mesailerini akşam saatlerine dek sürdüren "denizsiz kentin balıkçıları", çuval dolusu balığı tahtalardan yaptıkları kızakların üzerine bırakıp kaydırarak evlerine doğru dönüş yoluna koyuluyor.

Güçlükle yakaladıkları bu balıkları satarak aile bütçelerine katkı sağlayan balıkçıların zorlu ekmek mücadelesi, AA muhabirince drone ile havadan görüntülendi.

Balık avlarken kaş ve kirpikleri kırağıyla kaplanıyor

Batmış köyünde yaşayan balıkçılardan Orhan Artış, AA muhabirine, çetin geçen kış nedeniyle balık avlarken çoğu zaman kaş ve kirpiklerinin kırağı tuttuğunu söyledi.

Köylülerin kışı balık avlayarak geçirdiğini anlatan Artış, şöyle konuştu:

"Murat Nehri'nin donmaya başlamasıyla biz de balık avına çıkıyoruz. Bu şekilde geçimimizi sağlıyoruz. Günde ortalama 50-100 kilogram balık avlıyoruz. Havalar soğuk olduğu için balık avlamak daha da zorlaşıyor. Kışın suya girmek balık avlamak kadar zordur. Bazen buzu kırıp suyun içine giriyoruz, bu da bizi çok zorluyor. Ne yapalım ekmek davası. Nehirdeki buzlar eriyinceye kadar sürekli balık avlıyoruz."

Avladıkları balıkların büyük bir kısmını satarak evlerini geçindirmeye çalıştıklarını aktaran Artış, geriye kalanını da tükettiklerini sözlerine ekledi.

Murat Nehri, Tarım, Tutak, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Denizsiz kentin balıkçıları' ekmeklerini buzla kaplı nehirden çıkarıyor - Son Dakika


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