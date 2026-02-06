Deprem Şehitleri Anıldı

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLERİN KABİRLERİNE ZİYARET

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, beraberinde İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir, İl Müftüsü Celal Büyük, Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan ile birlikte Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlerin Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret etti. Ziyarette Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler, mezarlara karanfil bırakarak, dualar etti. Yakınlarını kaybedenler ise hayatını kaybedenlerin mezarlarını başında uzun süre gözyaşı döktü.

'BURADA DEFNEDİLEN 227 TANE VATANDAŞIMIZ VAR'

Ziyaretin ardından konuşan Vali Zorluoğlu, "Bu depremler nedeniyle 53 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Diyarbakır da bu depremlerden ciddi bir şekilde etkilenen illerden bir tanesiydi. Burada onları rahmetle anmak için bir aradayız. Diyarbakırlı olup dışarıda vefat eden ve burada defnedilen 227 tane vatandaşımız var. Tekrardan vefat edenlere Allah rahmet eylesin yakınlarına sabırlar diliyoruz" dedi.

Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,