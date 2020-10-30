Deprem Yunanistan'ın Sisam adasını da vurdu - Son Dakika

Deprem Yunanistan'ın Sisam adasını da vurdu
30.10.2020 18:03
Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem Yunanistan'ın Sisam adasında da yıkımlara sebep oldu.
Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem Yunanistan'ın Sisam adasında da yıkımlara sebep oldu.
Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde saat 14.51'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden Yunanistan'ın Sisam adası da etkilendi. Sisam'da yaklaşık 50 evin yıkıldığı ve arabalarında hasar gördüğü öğrenildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı yaşanmadığı, 10 kişinin yaralandığı belirtildi. Yıkılan binalar arasında tarihi yapıların da olduğu öğrenildi. Şiddetli depremde bir kilisenin de zarar gördüğü bilgisine ulaşıldı.
(İHA)
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