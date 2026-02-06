Depremde Hayatını Kaybedenler Anıldı - Son Dakika
Depremde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Depremde Hayatını Kaybedenler Anıldı
06.02.2026 11:49
Diyarbakır'da Kahramanmaraş depremlerinde kaybedilenler mezarları başında anıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar, Diyarbakır'da düzenlenen programla mezarları başında anıldı.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Diyarbakır'da 412 vatandaş hayatını kaybetmişti. Depremin 3. yıl dönümü dolayısıyla Yeniköy Mezarlığında anma programı düzenlendi. Törende dualar edilerek mezarlara tek tek karanfil bırakıldı.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine baş sağlığı dileyen Vali Murat Zorluoğlu, "Malum bugün çok büyük bir felaketin yıl dönümündeyiz. 6 Şubat'ta ülkemizde 11 ilde asrın felaketi olarak daha sonra nitelendirilen ve çok yıkıcı bir depremle ülkemiz karşı karşıya kalmıştı. Maalesef bu depremler peş peşe iki depremdi. Bu depremler neticesinde 53 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Diyarbakır'da bu depremden ciddi şekilde etkilenen illerimizden bir tanesi. Diyarbakır'da da 412 vatandaşımız, kardeşimiz, evladımız maalesef depremde hayatını kaybetmişti. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın metfun olduğu bu mezarlıkta bugün onları bir kere daha rahmetle anmak için bir aradayız. Burada aynı zamanda o vatandaşlarımızdan başka dışarıda vefat edip depremde Diyarbakırlı olup buraya gelen 227 tane daha vatandaşımız var. Dolayısıyla burası adeta depremde hayatını kaybedenlerin mezarlığı olmuş bir anlamda. Tekrar bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabrı cemil Mevla'm ihsan eylesin inşallah" dedi.

Bu büyük depremin akabinde yeryüzünün şahit olduğu en büyük iyileştirme hareketini de hep beraber yaşadıklarını dile getiren Zorluoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten milletimiz örnek bir yardımlaşma ve dayanışma sergiledi. Devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlayarak tüm bakanlıklarıyla ve kurumlarıyla çok büyük bir gayret ortaya koydu. ve bugün geldiğimiz noktada çok şükür Diyarbakır'ımız da içinde olmak üzere deprem illeri adeta yeniden ayağa kaldırıldı ve depremzedelerimizin neredeyse tüm ihtiyaçları karşılanmış duruma geldik. Bu manada elbette ki devletimizle gurur duyuyoruz. Milletimizle övünüyoruz. Allah bir daha memleketimize böyle zor zamanlar yaşatmasın. Tabii bir taraftan dua ediyoruz ama bir taraftan da dirençli şehirler oluşturma anlamında elimizden gelen her türlü gayretle çalışıyoruz. Kurumlar olarak, meslek odalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla daha dirençli Diyarbakır, daha dirençli bir Türkiye oluşturmak için el birliğiyle çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra yakın zamanda alacağımız yeni tedbirlerle de bu tür felaketlerde ya hiç can kaybı olmadan ya da en az kayıpla inşallah bu tür felaketleri atlatacak tedbirleri de almış olacağız. Tekrar Allah rahmet eylesin diyoruz."

Programa Vali Zorluoğlu, Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Müftüsü Celal Büyük, AFAD İl Müdürü İlami Çakmak, kurum amirleri ve STK temsilcileri katıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Murat Zorluoğlu, Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Yerel, Son Dakika

