Depremde Kaybedilenler Anıldı

05.02.2026 12:14
GSO Başkanı Ünverdi, depremin yıldönümünde kayıpları andı ve tedbir alınması gerektiğini vurguladı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 6 Şubat depreminin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Allah ülkemize ve tüm insanlığa böylesi bir acıyı bir daha yaşatmasın. Yüreğimizi yakan acıların tekrar yaşanmaması için tedbirlerimizi önceden almak durumundayız" ifadelerini kullandı.

Yaşanan felaketlerden ders çıkarmak gerektiğinin altını çizen Adnan Ünverdi, "11 ili kapsayan bir alanda 50 binden fazla insanımızı kaybettiğimiz deprem felaketinin yıl dönümünde kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmetle anıyorum. Yakınlarını kaybedenlere bir kez daha baş sağlığı ve sabır diliyorum. Tarifsiz bir gecenin sabahına uyandığımız o zor günlerde en başından itibaren yanımızda olan aziz milletimize, tüm imkanlarını seferber eden kurumlarımıza ve sivil inisiyatiflere bir kez daha şükranlarımı sunuyor, teşekkür ediyorum. Bölge olarak üç yılda bizler devletimizin de destekleri ile önemli mesafeler kat ettik. En başta konut ihtiyacının karşılanması, istihdamımızı da olumsuz etkileyen bölgemizden başka illere göçün önüne geçilmesi, üretim süreçlerinin yeniden eski haline gelmesi, ticaretimizin devamlılığı konularında bölge olarak toparlanma için olağanüstü mücadele verdik. Üst kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) başta olmak üzere, sivil toplum kuruluşlarının yürütmüş olduğu kampanya ve çalışmalarda sosyal ve ekonomik anlamda bölgemize önemli katkılarda bulundu. Pandeminin etkileri devam ederken Rusya-Ukrayna savaşıyla ticaret zincirinin bozulduğu bir dönemde depremle birlikte büyük bir darbe daha alan bölge ticaretimizi yeniden ayağa kaldırmak için Gaziantep Sanayi Odası olarak bizler de gerek sorunların çözümü gerekse projelerimizle bu sürecin atlatılabilmesi için etkin rol üstlendik. Halihazırda depremin hemen ardından yaşanan ticaret savaşları, artan küresel riskler ve iç piyasa şartlarına rağmen Gazi şehrimiz direnci, üretkenliği ve istihdamı ile sosyal yaşamın devamlılığına en büyük katkıyı vermeyi de sürdürmektedir. Reel sektörün desteğe ihtiyaç duyduğu bu dönemde, Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan ve İmalat sanayi işletmelerine yönelik 100 milyar TL büyüklüğündeki finansman paketi için de teşekkür ediyor, bölgemizdeki üretim ve istihdamın sürdürülebilirliğine önemli katkılarının olacağına inanıyoruz. Bölge olarak çok zor günlerden geçtik, bu zorlukları da bugüne kadar işimize sahip çıkarak atlattık. Psikolojik, sosyal ve ekonomik anlamda yaralarımızı sarmak için ilacımız çalışmak oldu. Bundan sonra da ülkemiz ve geleceğimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Allah bir daha böylesi bir acıyı kimseye yaşatmasın. Afetin ne zaman geleceğini bilmemiz mümkün değil, bu yüzden lütfen tedbirlerimizi de önceden alalım. Bu duygu ve düşüncelerle, 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz canlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, geride kalanlarımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah aziz milletimizi ve tüm insanlığı her türlü felaketlerden korusun" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

