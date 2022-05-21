Dereye düşen yaralı ayı kurtarıldı - Son Dakika
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Dereye düşen yaralı ayı kurtarıldı

21.05.2022 17:18
Dereye düşen yaralı ayı kurtarıldı

Rize'nin merkeze bağlı Küçükçayır köyünde devriye atan jandarma ekipleri dereden gelen sesleri duyunca dere kenarında yaralı bir ayı olduğunu gördü.

Rize'nin merkeze bağlı Küçükçayır köyünde devriye atan jandarma ekipleri dereden gelen sesleri duyunca dere kenarında yaralı bir ayı olduğunu gördü. Yaralı ayı kurtarılarak tedavi altına alındı.

Rize'nin merkeze bağlı Andon olarak bilinen Küçükçayır köyünde devriye atan Jandarma ekipleri dere kenarından ses geldiğini duydu. Araçtan inen jandarmalar dereye yaklaşınca yaralı bir şekilde yatan ayıyı gördü. Jandarmalar, şelaleden düştüğü düşünülen ayıyı kurtarmak için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden (DKMP) destek istedi. Olay yerine gelen DKMP ekipleri beli kırıldığı tanısı koyulan yaralı ayıyı kurtararak tedavi altına aldı. - RİZE

Dereye düşen yaralı ayı kurtarıldı
Dereye düşen yaralı ayı kurtarıldı

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Kaynak: İHA

Jandarma, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dereye düşen yaralı ayı kurtarıldı - Son Dakika


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