Deri sanayicilerinden güç birliği
1 saat önce
Uşak Deri (Karma) OSB Başkanı İbrahim Karahallı, Bursa İhtisas Deri OSB başkanı Rıfat Aygüler ve yönetimini ziyaret etti.
Uşak
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:17
Deri (Karma) OSB
Başkanı İbrahim Karahallı
, Bursa
İhtisas Deri OSB başkanı Rıfat Aygüler ve yönetimini ziyaret etti.
Takla atan otomobilde can pazarı
Bursa'da, minibüs şoförleri çekiç ve taşlarla birbirine saldırdı! Dehşet anları kamerada
Elektriklerin kesildiği Bursa'da hayat durma noktasına geldi
Çin'in döviz rezervi Haziran'da 14 ayın zirvesine tırmandı