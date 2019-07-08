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Deri sanayicilerinden güç birliği

1 saat önce

Uşak Deri (Karma) OSB Başkanı İbrahim Karahallı, Bursa İhtisas Deri OSB başkanı Rıfat Aygüler ve yönetimini ziyaret etti.

Deri sanayicilerinden güç birliği, System.String[]
Uşak Deri (Karma) OSB Başkanı İbrahim Karahallı, Bursa İhtisas Deri OSB başkanı Rıfat Aygüler ve yönetimini ziyaret etti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:17 
Karahallı, Bursa, Uşak, OSB, Ekonomi
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