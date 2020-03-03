Derslere göre dizayn edilmiş farklı sınıflarda ders görüyorlar - Son Dakika
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Derslere göre dizayn edilmiş farklı sınıflarda ders görüyorlar

6 saat önce

Sivas'ın Zara ilçesinde lise öğrencileri, her dersi o derse göre özel dizayn edilmiş farklı sınıflarda işliyorlar.

Derslere göre dizayn edilmiş farklı sınıflarda ders görüyorlar, System.String[]

Sivas'ın Zara ilçesinde lise öğrencileri, her dersi o derse göre özel dizayn edilmiş farklı sınıflarda işliyorlar.


Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde uygulamaya konulan proje ile binanın her katına bir isim verilirken, öğrenciler her ders, derslere uygun hazırlanan sınıflarda eğitim görüyor.


Daha önce tüm derslerin tek sınıfta işlendiği okulda, uygulama ile beraber Bab-ı Fünun katında sayısal, Bab-ı İrfan katında sözel, Bab-ı İslam katında mesleki dersler ile Bab-ı İhsan katında da yabancı dil, güzel sanatlar dersleri işlenmeye başlandı.


Uygulama hakkında açıklama yapan Okul Müdürü Ahmet Murat Yiğit, "Okulumuzda değişim, dönüşüm hareketi başlattık. Okulumuzun fiziki durumunu bakanlık desteği ile değiştirmeye başladık. Okul girişinden başlayarak, sınıfların derslere göre dizayn edilmesine bir çok çalışma gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz her dersi farklı sınıflarda işlemekten mutlular. Çünkü tavandan duvarlara derslerin niteliğine göre düzenlediğimiz sınıflarımızda sıralar farklı renklerde ve farklı konseptte hazırlandı. Böylelikle monoton bir ortamdan öğrencilerimizi uzaklaştırarak daha yüksek motivasyonlu eğitim öğretim görmelerine olanak sağlıyoruz. Öğrencilerimiz fizik dersini fizik sınıfında, matematik dersini matematik sınıfında işliyorlar. Her dersliğimize ayrıca bir ilim, irfan ve bilim insanının ismini verdik." dedi.


Değişimin yalnızca dersliklerde olmadığını, öğretmenler için de farklı bir formatta öğretmenler odası düzenlendiğini ifade eden Yiğit, "Misafir öğrencilerimiz için mekanlar oluşturduk, kütüphanemizi yeniledik, serbest kürsü koridoru oluşturduk" şeklinde konuştu. - SİVAS

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:58 Kaynak: İHA
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