Diyarbakır Esnafı Barışçı Dili Destekliyor

TESK Genel Başkan Vekili ve DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son açıklamalarının toplumsal barışa olan inancı güçlendirdiğini belirterek, Diyarbakır esnafı adına barışçıl dili desteklediklerini söyledi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekili ve DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, Türkiye'de son dönemde yapılan açıklamaların toplumsal barış açısından önemli bir zemin oluşturduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son konuşmalarına dikkat çeken Ebedinoğlu, kullanılan yapıcı ve barışçıl dilin toplumun geniş kesimlerinde umut oluşturduğunu dile getirdi. Ebedinoğlu, "Bu açıklamalar toplumsal barışa olan inancımızı daha da artırmıştır. Diyalog ve sağduyuyu esas alan her yaklaşım, ülkemizin ortak geleceği adına son derece kıymetlidir. Diyarbakır esnafı olarak barışçıl dili sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

Esnaf ve sanatkarların huzur ve istikrardan yana olduğunu belirten Başkan Ebedinoğlu, toplumsal barışın güçlenmesinin ekonomik ve sosyal hayata da olumlu yansıyacağını sözlerine ekledi. - DİYARBAKIR