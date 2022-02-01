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Destan 9. Bölüm 3. Fragmanı | "Bozkırın kana bulandığına göz yummaktansa, imdi boğazını keserim!" - Son Dakika

Destan 9. Bölüm 3. Fragmanı | "Bozkırın kana bulandığına göz yummaktansa, imdi boğazını keserim!"

01.02.2022 10:43

#Destan 9. Bölümüyle Salı 20.00'de atv'de!

# Destan 9. Bölümüyle Salı 20.00'de atv'de!

Destan 1. Bölümü izlemek için:

https://youtu.be/KHr-zNVfAW0

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

Oyuncular:

Ebru Şahin (Akkız), Edip Tepeli(Batuga), Selim Bayraktar (Alpagu Han), Deniz Barut (Ulu Ece), Teoman Kumbaracıbaşı (Balamir Beg),Kanbolat Görkem Arslan (Saltuk Beg), İpek Karapınar (Çolpan Hatun),Burak Tozkoparan(Temur Tegin), Elif Doğan(Tutkun),Burak Berkay Akgül(Kaya Tegin), Ahmet Olgun Sünear(Yaman),Buse Meral(Sırma), Ecem Sena Bayır(Günseli Hatun), Esra Kılıç(Mei Jin),Bilgi Aydoğmuş(Kırçiçek),Osman Albayrak(Vargı Beg), Alper Düzen(Danış Ata), Şahin Ergüney(Kün Ata),Meltem Pamirtan(Yibek Kadın), Evren Erler(Çalayır)

Destan YouTube kanalına abone olun: https://bit.ly/3FTB45s

Destan Instagram sayfası; https://www.instagram.com/destanatv

Destan Twitter sayfası; https://twitter.com/Destanatv Destan Facebook sayfası; https://www.facebook.com/destanatv

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Edip Tepeli, Ebru Şahin, Destan, Salı, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Destan 9. Bölüm 3. Fragmanı | 'Bozkırın kana bulandığına göz yummaktansa, imdi boğazını keserim!' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Destan 9. Bölüm 3. Fragmanı | "Bozkırın kana bulandığına göz yummaktansa, imdi boğazını keserim!" - Son Dakika
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