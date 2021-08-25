DEÜ YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU HİZMETE AÇILDI - Son Dakika

DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tınaztepe Yerleşkesinde yapımı tamamlanan yarı olimpik DEÜ Yüzme Havuzu törenle açıldı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Ülkemizi ve üniversitemizi temsil edecek sporcularımıza ve bilim insanlarımıza destek olacak; bu tür yatırımlarla onlara her türlü fırsatı sunacağız dedi.

DEÜ'nün Tınaztepe Yerleşkesinde 14 ay önce inşaatına başlanan yarı olimpik Dokuz Eylül Üniversitesi Yüzme Havuzunun inşaatı tamamlandı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ve çok sayıda akademisyenin katıldığı törende açılış gerçekleşti. Konuşma yapan Prof. Dr. Hotar, pandemi şartlarına rağmen tesisin inşaatının kısa bir sürede bittiğini vurgulayarak, Küresel pandeminin getirdiği şartlara rağmen tesisimizin Nisan 2020'de başladığımız kaba inşaat çalışmalarını, 14 ay gibi olağanüstü kısa bir sürede tamamladık. Hemen ardından da buradaki binanın ve çevresinin teknik kısımlarını ve peyzaj düzenlemelerini gerçekleştirdik. Böylece yatırım maliyeti 10 milyon TL'yi aşan spor kompleksimizi hizmet etmeye hazır hale getirdik. Altını çizmek isteriz ki burayı, özellikle çok amaçlı hizmet edecek şekilde planladık. Yaklaşık 4 bin metrekare kapalı alanı bulunan bu tesisimiz; kapalı spor salonu, futbol sahası, atletizm pisti, açık basketbol sahaları, tenis kortları ve mini futbol sahasının bulunduğu nadide bir eser olarak üniversitemizin yatırım hanesine yazılmış oldu dedi.

DEÜ olarak spor bilimleri alanında yatırımlarının devam edeceğini, gelecekte Türkiye'yi temsil edecek başarılı sporcuları yetiştireceklerini ifade eden Prof. Dr. Hotar, Milli sporculara ev sahipliği yapan ve gelecekte ülkemizi başarıyla temsil edecek sporcularımızı yetiştirecek üniversitemizde, spor bilimleri alanındaki yatırımlarımızı aksatmadan sürdüreceğiz. Ülkemizi ve üniversitemizi temsil edecek sporcularımıza ve bilim insanlarımıza destek olacak; bu tür yatırımlarla onlara her türlü fırsatı sunacağız. Bizler biliyoruz ki, bir sporcunun başarılı olması çalışması kadar, sunulan imkanlara ve hizmetlere de bağlıdır. Biz bu gerçekle hareket ediyoruz. Dolayısıyla bu anlayış içinde üniversitemizdeki her yatırımın bir sonrakinin de habercisi olacağını söylüyoruz. Bu düşüncelerle bu eşsiz spor tesisin kazandırılmasında bizleri destekleyen mensuplarımıza teşekkür ediyoruz dedi.