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Dev dalgalar arasında 'define' mesaisi - Son Dakika

Dev dalgalar arasında 'define' mesaisi

08.02.2022 14:38
Dev dalgalar arasında 'define' mesaisi

METEOROLOJİ'nin fırtına uyarısında bulunduğu Antalya'da, dev dalgaların vurduğu Konyaaltı Sahili'ne gelen defineciler, dedektörle değerli eşya aradı.

METEOROLOJİ'nin fırtına uyarısında bulunduğu Antalya'da, dev dalgaların vurduğu Konyaaltı Sahili'ne gelen defineciler, dedektörle değerli eşya aradı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, dün yaptığı açıklama ile Akdeniz Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Uyarıda rüzgarın hızının zaman zaman 80 kilometreye kadar ulaşmasının beklendiği belirtildi. Antalya'da rüzgar, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırmaya başladı.

Rüzgarın etkisiyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Dalgaların neredeyse sahil bandına kadar ulaştığı bölgeye ise defineciler geldi. Dalgalara ve fırtınaya aldırış etmeyen bu kişiler, dedektörle dalgaların getirebileceği altın, gümüş ve madeni paraları aradı. Defineciler, dedektörün uyarı verdiği noktaları ise kazdı.

Bu arada Meteoroloji'nin verilerine göre fırtınanın perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor.


Dev dalgalar arasında 'define' mesaisi
Dev dalgalar arasında 'define' mesaisi
Dev dalgalar arasında 'define' mesaisi
Dev dalgalar arasında 'define' mesaisi
Dev dalgalar arasında 'define' mesaisi
Dev dalgalar arasında 'define' mesaisi
Dev dalgalar arasında 'define' mesaisi
Dev dalgalar arasında 'define' mesaisi
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Konyaaltı Sahili, Meteoroloji, Fırtına, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dev dalgalar arasında 'define' mesaisi - Son Dakika


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