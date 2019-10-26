Dev ihale sonuçlandı: Amazon'u geçen Microsoft, Pentagon'un gizli bilgilerini 'bulut'a taşıyacak
30 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığının (Pentagon) bilgisayar alt yapısının modernizasyonuna ilişkin 10 milyar dolarlık dev teknoloji ihalesi sonuçlandı. Savunma Altyapısı Müşterek Girişimi (JEDİ) olarak bilinen "bulut" ihalesini, Amazon'u geride bırakan Microsoft kazandı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığının (Pentagon) bilgisayar alt yapısının modernizasyonuna ilişkin 10 milyar dolarlık dev teknoloji ihalesi sonuçlandı.
Savunma Altyapısı Müşterek Girişimi (JEDİ) olarak bilinen "bulut" ihalesini, Amazon'u geride bırakan Microsoft kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 04:14
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