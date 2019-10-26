Son Dakika Haberleri: Dev ihale sonuçlandı: Amazon'u geçen Microsoft, Pentagon'un gizli bilgilerini 'bulut'a taşıyacak
Son Dakika Dünya Dev ihale sonuçlandı: Amazon'u geçen Microsoft, Pentagon'un gizli bilgilerini 'bulut'a taşıyacak

Dev ihale sonuçlandı: Amazon'u geçen Microsoft, Pentagon'un gizli bilgilerini 'bulut'a taşıyacak

30 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığının (Pentagon) bilgisayar alt yapısının modernizasyonuna ilişkin 10 milyar dolarlık dev teknoloji ihalesi sonuçlandı. Savunma Altyapısı Müşterek Girişimi (JEDİ) olarak bilinen "bulut" ihalesini, Amazon'u geride bırakan Microsoft kazandı.

Dev ihale sonuçlandı: Amazon'u geçen Microsoft, Pentagon'un gizli bilgilerini 'bulut'a taşıyacak, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığının (Pentagon) bilgisayar alt yapısının modernizasyonuna ilişkin 10 milyar dolarlık dev teknoloji ihalesi sonuçlandı.


Savunma Altyapısı Müşterek Girişimi (JEDİ) olarak bilinen "bulut" ihalesini, Amazon'u geride bırakan Microsoft kazandı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Microsoft, Amazon, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 04:14 
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